Šest nových případů bylo zachyceno na Českobudějovicku. Jeden na Prachaticku.

„Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu na víkend rekordních 154 nových suspektních vzorků osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19. Pozitivních bylo sedm. Ve třech případech se jednalo o rodinný kontakt s již dříve pozitivně testovanou osobou, která je umístěna v karanténě, a ve čtyřech případech o kontakty na jednom konkrétním pracovišti,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Šéfce jihočeských hygieniků dělá vrásky na čele mnohdy lehkomyslné chování řady lidí v ulicích měst, na výletníky oblíbených místech či v obležených hobby marketech. „Obávám se, že částečné uvolnění bariérových pravidel si řada lidí vysvětlila tak, že už máme vyhráno. Nemáme. Ani zdaleka. Některé nové případy z Velkého pátku i dnešní Bílé soboty svědčí bohužel o tom, jak lehkomyslně jsou schopni se někteří chovat. V jednom z posledních případů prošetřujeme, zda nedošlo k porušení opatření nouzového stavu. Já vím, jak je venku krásně, ale to neznamená, že bychom měli se zimníkem odhodit i odpovědnost a zdravý rozum. Zkusme to prosím ještě pár týdnů vydržet doma a při pohybu venku být opatrní na sebe a ohleduplní k druhým. Koronavirus SARS-CoV-2 je mimořádně infekční a agresivní. Musíme ho brát velmi vážně a chránit se,“ zdůraznila Kvetoslava Kotrbová.

V porovnání s ostatními kraji ČR z hlediska relativního výskytu onemocnění COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtenému na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy s 22,78 nemocnými na 100 tisíc lidí nadále udržují pozici regionu s nejmenším výskytem onemocnění v republice. Nejvyšší relativní výskyt COVID-19 mezi kraji, konkrétně 103,6 nemocných na 100 tisíc obyvatel, vykazovala k sobotní 18. hodině Praha.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 7251 osob. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo aktuálně 687 Jihočechů.

K sobotní 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS na jihu Čech mezi nemocnými 84 žen a 62 mužů. „Z celkových 146 nemocných má stále nejvíc, čtyřiatřicet, trvalé bydliště na Strakonicku. Dvaadvacet na Českokrumlovsku, jednatřicet na Českobudějovicku, jednadvacet na Prachaticku, čtrnáct na Táborsku, šestnáct na Jindřichohradecku a osm na Písecku,“ doplnila epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Celkový počet uzdravených se v regionu se v sobotu zvýšil na deset. V souvislosti s COVID-19 jsou v kraji evidovány dvě úmrtí. „Mezi nemocnými je sedm dětí ve věku do 14 let. Třináct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, pětadvacet v kategorii od 25 až 34 let, šestadvacet v kategorii od 35 do 44 let, třiadvacet v kategorii od 45 do 54 let a třiadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 29 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ sdělila Jitka Luňáčková.

Počet repatriantů, kteří se vracejí ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v sobotu zvýšil o 15 osob na celkových 131. Nákaza byla v minulých dnech prokázána zatím pouze u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví:https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 .