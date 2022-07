Hrad Helfenburk znovu obsadili středověcí rytíři. Přihlížely tomu davy lidí

Do klání jedlíků se přihlásilo celkem 41 lidí, nakonec se zúčastnilo 39 závodníků a závodnic. Soutěžilo se v mužské i dámské kategorii, zvítězili ti, co do 30 minut spořádali nejvíce kusů kynutých knedlíků s borůvkovým žahourem.

Nemusím vyhrát, ale nesmím se ušpinit

Jako nováček se přihlásil také reportér TV Nova Honza Mareš a na nevšední závody si vzal dokonce bílé tričko. „To je taková moje výzva, nemusím vyhrát, ale nesmím se ušpinit,“ smál se. Účast dostal trochu za úkol. „Jde o reportáž na vlastní kůži,“ prozradil. Nikdy nic podobného nedělal. „Nikdy jsem nezávodil v pojídání něčeho, když mi bude špatně, tak sním maximálně deset knedlíků,“ odhadoval.

Nejmladší účastnící se stala Karolína Pešková z Prahy s číslem 30. Irena Janurová s číslem 21 se obhájila vítězství z roku 2019, během půl hodiny v neděli spořádala 15 knedlíků. „S výkonem jsme spokojená, ale bojím se konkurence. Zúčastnilo se dost žen,“ řekla po výkonu.

Nejstarším účastníkem byl Ladislav Royt, ročník 1944, který závodí pravidelně už od roku 2005. Třiadvacet knedlíků poslal do žaludku vítěz posledního ročníku, Josef Voharčík ze Žirovnice na Pelhřimovsku, který zde uzavřel svou kariéru. „Se svým výkonem však nejsem spokojen, myslel jsem, že to bude lepší,“ komentoval. „Nedařilo se mi, nešlo mi to dneska,“ dodal s tím, že slíbil rodině, že ze zdravotních důvodů závodní kariéru letos ukončí. „V Borovanech jsem počtvrté, jezdil jsem i do Týna nad Vltavou a Miroslavi,“ podotkl.

„Nejvíce knedlíků snědl pan Posejpal v roce 2010 (33 ks), to ještě nikdo nepřekonal, v té době byly knedlíky ještě menší,“ vysvětlila Hluštíková s tím, že v současnosti pokrm připravuje několik let spřátelená rodina Bujnovských. V roce 2019, kdy se soutěž konala naposledy, závodníci spořádali 458 knedlíků, letos se zúčastnilo opakovaně deset lidí.

Výsledky letošního ročníku:

Muži: 1. Josef Voharčík (23 knedlíků), 2. Luboš David (21), 3. Zdeněk Fiedler (19)

Ženy: 1. Irena Janurová (15), 2. Eva Roytová (9), 3. Hana Kočí, Milana Turečková, Karolína Pešková, Kateřina Bendová (8)

Babiččiny knedlíky

Množství knedlíků pro celý festival, i přes 10 tisíc kusů, připravuje David Bujnovský a jeho tým příbuzných (maminka, tety a podobně). Vždy si pro tento účel pronajmou kuchyni v místní základní škole. „Snažím se vést kuchyni a organizovat prodej, věnujeme se tomu už od roku 2015,“ popsal nadšenec do gastronomie z Borovan, který akci považuje za pěknou rodinnou sešlost.

Jeho kuchařky jsou sehrané a vše jim jde od ruky. „Už víme, do čeho jdeme a máme zkušenost, každý dělá to své, jak nejlépe umí,“ přiblížil David Bujnovský.

O Babiččiny knedlíky v jejich režii je velký zájem a lidé jsou schopní na ně čekat i několik desítek minut ve frontě. Jeden knedlík váží 70 gramů, každý projde rukama přípravářek a odváží se.

Další občerstvení i bohatý program

Na borovanském Borůvkobraní kromě knedlíků mohli návštěvníci ochutnat koláče, vafle, muffiny, vdolky, lívance, palačinky i zmrzlinu z tohoto lesního ovoce, mimo to i rožněné selátko, domácí klobásky, paštiky, sýry, bramboráky, řízky a samozřejmě borůvkové pivo, limonády, víno a likéry.

Pódium ve Stodole v Podzámčí patřilo živé hudbě. V neděli klášterní zahradou zněly koncerty kapel různých žánrů, například Flaškinet, Spolektiv, Element, Gipsy Suno, Nikol Votrubová & acustic band, Hrajeto a Zlatý skořápky.

Deratizátor zatočí s hmyzem, hlodavci i další havětí, důležitá je i prevence

Dětský program byl věnován loutkám, čekal na ně maraton představení, v pauzách se setkávali se živým kašpárkem, který je naučil i vyrobit psa z balonků. Nechyběl loutkářský workshop, uvnitř kláštera si lidé mohli prohlédnout i výstavy věnované loutkovému světu. Na nádvoří potom mohli navštívit řemeslný jarmark a užít si mnoho dalších aktivit, v zahradě mohli pořídit také sazenice borůvek a vyslechnout zajímavé tematické besedy odborníků.