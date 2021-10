Na břehu Bezdreva nedaleko Pištína se možná budou v příštích letech pravidelně utkávat Germáni s Římany. Za velkého zájmu diváků si to předvoje větších armád vyzkoušely v sobotu na akci, kterou pořádala obec Pištín a spolek Zliváci. Bojovníci se ale sjeli z celé republiky.

V sobotu 16. 10. 2021 se konal nultý ročník akce, při níž se střetli Germáni a Římané. Foto: archiv Václava Škopka | Foto: Deník/Edwin Otta

Pořadatelé akci nazvali Most od Labe k Římu aneb příběh starých Germánů. A vrátili při ní všechny účastníky do časů, kdy na našem území válčili Germáni s Římany. "Je to nultý ročník," uvedl za Zliváky předseda spolku Václav Škopek a připojil, že událost je výzbrojí zasazena do 4. století. "Je to doba stěhování národů," doplnil Václav Škopek s tím, že se mohlo stát, že se třeba i na jihu Čech střetli Germáni a Římané. Ve Zlivi a jejím okolí je totiž osídlení Germány ve 4. století doloženo. Sám Václav Škopek, který v sobotu zastával úlohu velitele Římanů i zasvěceného moderátora, jezdí už několik let do Mušova na moravské Pálavě, kde se odehrává velká akce připomínající římský tábor z 1. století. Není bez zajímavosti, že podle některých odborníků mohl menší římský tábor existovat i někde na Českobudějovicku.