Revizní sondy budou navrtané v příštích týdnech do střechy českobudějovické kryté plovárny na Sokolském ostrově. Mají ukázat, v jakém stavu jsou kotvy unikátního lanového systému, který je oporou celé konstrukce střechy.

Podle náměstka primátora Iva Moravce je nyní připraven podrobný průzkum stavu objektu. "Čeká se na vydání stavebního povolení," říká Ivo Moravec s tím, že plavecký stadion bude přes léto zavřený a v tu dobu by se měl provést průzkum.

Kotvy jsou "schované"

Kotvy, které se budou zkoumat, jsou klíčovou součástí konstrukce. Bohužel jsou "schované" v nepřístupné části střechy. "Až se dostaneme ke kotvám, budeme vědět, v jakém jsou stavu. Nemohli jsme to předem diagnostikovat," říká k plánům radnice náměstek primátora Petr Holický.

Radnice chystá i opravu dalšího významného sportoviště. Nedaleko od plaveckého bazénu se připravuje obnova střechy Sportovní haly. "Do konce dubna je termín na podání nabídek," uvedl Ivo Moravec. Doplnil, že pracovat by se mělo od května do října. Od května do srpna nebude hala sloužit sportovcům, v říjnu se připravuje omezený provoz.