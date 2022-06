„Otevření nového sběrného dvora předcházelo dlouhé období vyjednávání s krajským úřadem jako majitelem pozemku, provozovatelem firmou FCC a obcí Planou. Zázemí vybavila a zařídila společnost FCC České Budějovice, která jej také provozuje. Sloužit bude především občanům Budějovic a obce Planá, ale jednáme i se starosty dalších okolních obcí, kteří projevili zájem,“ upřesnil Ivo Moravec.

Staré koberce i baterie

Lidé se zde budou moci zdarma zbavovat například starého nábytku a koberců, zeleného odpadu ze zahrad, stavební suti, plastů, starých pneumatik, elektroodpadu, skla, nebezpečných odpadů jako baterií, barev, sanitární techniky, kompozitních obalů a jiného nebezpečného materiálu jako třeba zářivek. Další stabilní sběrné dvory se nacházejí v ulici Dolní, Plynárenská a na Švábově Hrádku. Otevírací dobu mají všechny dvory stejnou, platit to bude i u nově otevřeného. Otevírací doba: duben – říjen / Po – Pá 8:00 – 20:00; So 8:00 – 12:00; Ne 8:00 – 11:00. Otevírací doba: listopad – březen / Po – Pá 8:00 – 18:00; So 8:00 – 12:00; Ne 8.00 – 11:00.

Pod Černou věží

Součástí Festivalu pouličního umění bude letos novinka v podobě Montmartru pod Černou věží. Podle pořadatelů z Arsklubu, zájmového sdružení umělců všech žánrů, je nabídka pestrá, od výtvarných děl za přítomnosti autorů až k workshopům. Návštěvníci si poslechnou studenty konzervatoře i pouliční muzikanty, podívají se na divadelníky i tanečníky a mohou si dopřát i poslech šansonů. Víkendové setkání umělců všech žánrů s veřejností v prostoru kolem Černé věže, v Hroznové ulici a v Galerii Na dvorku potrvá od 25. do 26. června a všichni jsou srdečně zváni. „Město projekt finančně podpořilo a věřím, že to bude inspirativní a především vítané letní oživení centra a najde si mnoho spokojených diváků,“ říká 1. náměstek primátora Juraj Thoma.

Na Šumavě nakrátko zavřou

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. oznamuje svým klientům, že z provozních důvodů bude uzavřeno pracoviště Šumava v ulici J. Opletala ve dnech od 04.07.2022 do 15.07.2022. V tomto termínu budou plně k dispozici pobočky zákaznického centra v OC Mercury, IGY centru, na Novohradské ulici i Turistické informační centrum na Náměstí P.O.II.

Rizika elektrokoloběžek

Primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda na dopravní konferenci zmínil rizika používání elektrokoloběžek. Tento týden se v českobudějovickém hotelu Clarion konal v pořadí už 10. ročník Dopravní konference s BESIPem a Fondem zábrany škod v Jihočeském kraji. Letošním tématem konference byly nehodové lokality v Jihočeském kraji a bezpečný dopravní prostor všeobecně.

Koloběžky v Budějovicích opět u nehod, nový patent zarazí jízdu ve dvou

Primátor Jiří Svoboda v této souvislosti zmínil rizika spojená s užíváním elektrokoloběžek. „V posledním roce začaly v našem městě půjčovat elektrokoloběžky dvě společnosti, hustota provozu v centru města se tak zvýšila a bohužel už dochází také k úrazům, dokonce i smrtelným. Městská policie dohlíží na dodržování pravidel, ale není možné obsáhnout jejich veškerá porušení. Na elektrokoloběžkách jezdí často nezletilí, bez helmy, po chodníku, jezdci nedodržují pravidla silničního provozu a situaci dost často podceňují. S touto problematikou se zabývají i další města a pokud tato konference nalezne nějaká doporučení, určitě je uvítáme,“ sdělil primátor, který nad konferencí převzal morální záštitu.

Náměstek ocenil učitelky i ředitele škol

V obřadní síni radnice se 22. června sešli pracovníci ze školských zařízení, kteří odcházejí do důchodu. Zástupci města se rozloučili s pedagogickými i mnoha nepedagogickými profesemi. „Je to pokračující tradice. Svého dobrého učitele a učitelku si většinou pamatujeme celý život a rádi na ně vzpomínáme. Učitelé mají na vývoj společnosti zcela zásadní vliv,“ říká náměstek primátora Tomáš Chovanec. O hudební doprovod se postaral Škoorch, orchestr žáků ze Základní školy Dukelská.

Výstaviště odkrylo taje techniky

V pořadí už 6. ročník zážitkové celodenní výstavy Dobrodružství s technikou proběhl dne 22. června 2022 na českobudějovickém výstavišti. Zájemci si mohli vyzkoušet vědecké pokusy, řemesla či práci s technologiemi a díky interaktivním a soutěžním stanovištím mohli nahlédnout pod pokličku jihočeských firem i škol. Výstava nabídla 250 exponátů a 59 stanovišť, kde bylo možné vyzkoušet si techniku a zároveň se něco nového dozvědět. Expozice pokaždé představuje zábavnou formou technologické novinky, elektrotechnické vychytávky a mnoho dalšího.

Budějovický radní Viktor Vojtko nabídku na post ministra školství odmítl

"Supertechnické vychytávky jsou pro všechny, i netechniky, zajímalo mě, jak je možné myšlenku jednoduše „přetavit“ ve výrobek, který má přidanou hodnotu právě v invenci vlastní tvorby. Zajímalo mě, jak tyto věci vznikají a jak můžeme i na našich školách motivovat děti, aby se k technice dostaly. Sám jsem si troufnul jen na 3D tisk. Ten patří mezi takové první startéry, jak dítě zaujmout. S kolegy z Bosche jsme vyrobili obal na mobil se vzkazem, který de facto vytváří osobní vazbu k něčemu, co může člověk používat v běžném životě. Je opravdu důležité, abychom děti k technice vedli a motivovali je od nejútlejšího věku," řekl náměstek primátora Tomáš Chovanec.

Tradiční akci pořádá Jihočeská hospodářská komora a jejím hlavním cílem je zpřístupnění a zatraktivnění oborů techniky, vědy a řemesel žákům a studentům, ale i jejich rodičům. Organizátor se snaží reagovat i na trh práce, kde je dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Všechny přítomné přivítal na úvod této unikátní výstavy poněkud netradičně robot Ludvík coby symbol toho, co má tato výstava přinášet - kreativitu, vědu, techniku a zručnost. Jeho autorem je Matěj Štětka, student kybernetiky a robotiky na elektrotechnické fakultě ČVUT.

Letošní novinkou byla mezinárodní soutěž Talenty pro firmy. Návštěvníci mohli fandit 13 týmům ze základních a středních škol z jižních Čech, Horního Rakouska a Dolního Bavorska. Soutěžící testovali své znalosti z oblasti techniky, digitalizace či programování. Pomocí čipu micro:bit museli naprogramovat robota a postavit základnu ze stavebnice Merkur. Vyzkoušeli si tedy i komunikaci a týmovou spolupráci. Rada města výstavu s bezplatným vstupem finančně podpořila a převzala nad ní i záštitu.

Radnice bude bez elektřiny

Z důvodu revizní činnosti na trafostanicích, kterou budou provádět pracovníci EG.D, a.s., dojde ve čtvrtek 7. července 2022 k odstávce elektrické energie ve všech budovách magistrátu. Znamená to, že na náměstí Přemysla Otakara II., v Kněžské 19 a v Jeronýmově 1, nebudou úřady fungovat v normálním režimu. „Zaměstnanci magistrátu do práce samozřejmě půjdou, ale místo běžné agendy se budou věnovat jiným činnostem, například skartaci a organizačním záležitostem ,“ uvedl tajemník Zdeněk Řeřábek s tím, že město nemá na termín odstávky žádný vliv. „Pokud se občané právě tento den na úřad chystají, musejí návštěvu přesunout na jiný termín,“ dodal tajemník.

Zástupci dobrovolnických skupin navštívili radnici

Náměstek primátora Ivo Moravec pozval v úterý 21. června na radnici zástupce dobrovolnických skupin, které se podílejí na úklidu města. „Těmto lidem patří náš velký dík. Ve svém volném čase pomáhají zorganizovat skupiny dalších dobrovolníků, často rodin s dětmi, a ve spolupráci s městem zajišťují jednorázové úklidy ve vybraných lokalitách. Já vlastně na dnešním setkání suploval samotnou přírodou, která kdyby mohla mluvit, poděkovala by jim možná lépe,“ řekl Ivo Moraved.

Výluka na železnici při cestě z Budějovic do Prahy potrvá jen do konce června

„Při setkání jsme probírali také nové nápady, jak akci dále podpořit a jak oslovovat a motivovat další lidi. Důležitá je v tomto směru výchova, jak poznamenala jedna z dobrovolnic, řada dobrovolníků přichází na akce se svými dětmi a ty už pak i ve svém běžném životě samovolně uklízejí, když spatří na ulici odpadky. A to je hlavní smysl těchto aktivit, výchova dalších generací k pozornosti ke svému okolí. Další z dobrovolníků se například podělil se svou dobrou zkušeností s fandy do geocachingu, kteří se rádi do úklidu zapojili s motivací sbírání bodů pro jejich soutěž. Rovněž jsme se bavili o projektu Budějcká stravenka, kde se do úklidu černých skládek zapojují desítky lidí bez domova a ve spolupráci s Charitou a naším odborem správy veřejných statků,“ doplnil Ivo Moravec.

Uklízí se Česká republika i svět

Spolek Ukliďme Česko vznikl v roce 2013 a postupně se k němu připojili občané z řady měst a obcí v celé republice. Za jejich prací jsou každoročně stovky pytlů nasbíraného odpadu. V České republice tradičně pořádá úklid také Český svaz ochránců přírody. Akce Ukliďme svět pořádaná letos už potřicáté Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) spojila celkem 20 000 dobrovolníků. Ti z přírody uklidili 157 tun odpadu. Velkou zásluhu měly také školy, kterých se do uklízení zapojilo 139.

"Letošní ročník akce Ukliďme svět je zatím velmi úspěšný. Pro srovnání, za první šest měsíců letošního roku se počtem zapojeným dobrovolníků i množstvím uklizeného odpadu blížíme číslům za celý loňský rok! A zahálet nechceme ani v létě. Uklízet se dá při pobytech přírodě či jen výletech, jak vědí mnozí dlouhodobí účastníci dobrovolných úklidových akcí, kteří bez sáčku na odpadky již ani na krátkou procházku nevyráží. Nebojte se o takovém úklidovém výletě informovat na www.uklidmesvet.cz ! Je se čím pochlubit a můžete tak inspirovat ostatní,“ uvedla Veronika Andrlová, koordinátorka kampaně Ukliďme svět.

Pro tábory a oddílu

Speciální program na léto Ukliďme svět připravil pro dětské tábory a oddíly. Úklid okolí doplní soutěž o vytvoření uměleckého díla z odpadků – jak bude dílko vypadat a z jakého bude materiálu, je zcela na tvůrcích. K jeho přípravě není potřeba nic víc, než odpadový materiál. Děti tak při přípravě materiálu pro jejich umělecké dílko poznají, co jejich spoluobčané nechali v přírodě za „poklady“, které do přírody rozhodně nepatří. Jak se do soutěže zapojit: https://uklidmesvet.cz/2022/05/02/vyzva-pro-detske-tabory-oddily-2/.

V Budějovicích u Sportovky postaví parkovací dům pro auta i kola

Velký boom dobrovolníků a tedy i posbíraného odpadu očekávají ochránci přírody na podzim. „17. září proběhne celosvětový úklidový den Clean up the world a my se samozřejmě zapojíme také,“ říká Veronika Andrlová. Od druhé poloviny července bude přístupný na stránkách Ukliďme svět formulář pro registraci úklidu. Dobrovolníci si budou moci požádat i o pytle a rukavice. „S úklidem vám ale samozřejmě pomůžeme celoročně. Pokud z nějakého důvodu nemůžete uklízet v hlavní úklidový den, můžete si vybrat jiné datum. Rukavice a pytle můžeme rozeslat pouze v určený termín najednou,“ uzavírá Andrlová. Zářijovou vlnu úklidů odstartujeme 10. září akcí Čištění Vltavy 2022. Tímto zveme všechny vodáky i nevodáky na 28. ročník tradičního dobrovolnického sběru odpadu v korytě řeky Vltavy v úseku z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou.