Do konce letošního roku chce dát Správa železnic do užívání cestujícím rekonstruovanou příjezdovou halu českobudějovického vlakového nádraží. Při zahájení stavby v létě roku 2020 se předpokládalo, že práce budou hotové do konce roku 2022. Jenže podle Nely Friebové, tiskové mluvčí Správy železnic, výměna nosných konstrukcí a další nepředpokládané práce ovlivní dokončení celého díla v řádu měsíců. "Nyní ještě dochází k upřesňování harmonogramu stavby," uvedla Nela Friebová pro Deník. Znamená to, že dokončení celé rekonstrukce se protáhne do roku 2023. O komplikacích v průběhu stavby například s izolacemi, spodní vodou nebo špatným stavem některých starých betonových konstrukcí nástupišť již Deník informoval.