Žlutá barva na nové fasádě už zdobí opravenou část českobudějovického nádraží. Stavbaři zvládli od loňského léta opravit zvnějšku zhruba třetinu objektu. Podle Dušana Gavendy z tiskového oddělení Správy železnic by práce na obálce celé budovy - střechy a fasády, měly být hotové do konce roku 2022.

Kompletní rekonstrukce budovy v Českých Budějovicích má první viditelné výsledky: severní křídlo je bez lešení a umožňuje porovnat novou fasádu s dosavadní. V severní věži pokračuje impregnace nosných prvků stropů, v jižní věži hydroizolace suterénního zdiva i otloukání omítek. pic.twitter.com/CVZThspevY — Správa železnic (@Spravazeleznic) August 2, 2021

Opravenou část už zdobí i jeden z majestátních orlů v nadživotní velikosti, stejně jako tomu bylo před začátkem náročné rekonstrukce. Ta má zachovat maximum zajímavých prvků štukové a jiné výzdoby. Náklady na opravy mají podle původního výsledku veřejné soutěže činit necelých 700 milionů korun a cestujícím má po kompletní obnově začít sloužit nádraží v roce 2023.

Od srpna už je znát pokračující práce i uvnitř budovy. "Začaly práce v příjezdové hale. Dokončená a otevřená pro veřejnost by měla být v červenci příštího roku, a to včetně nového sociálního zařízení, výtahu na 1. nástupiště a provizorních pokladen, které budou cestujícím sloužit během rekonstrukce centrální haly," říká Dušan Gavenda. Kvůli uzavření příjezdové haly je nyní možné vycházet z nádraží jen přes severní podchod a centrální halu. Jižní podchod slouží jen pro přestup mezi nástupišti. Stávající sociální zařízení u centrální haly zatím slouží.

"Odjezdová centrální hala se uzavře až za rok, po otevření opravené příjezdové haly. Cestující by se pak do ní měli vrátit na jaře 2023," nastínil, jak by měly práce pokračovat Dušan Gavenda.

Oproti původnímu harmonogramu, který předpokládal dokončení rekonstrukce v roce 2022 (začala v létě roku 2020) budou práce trvat déle. "Po rozkrytí konstrukcí byla zjištěna potřeba provést další nepředpokládané práce," uvedl k harmonogramu Dušan Gavenda s tím, že provedení víceprací má vliv na termín dokončení díla.

Současná odbavovací budova českobudějovického vlakového nádraží začala sloužit veřejnosti v roce 1908. Dopravní uzel tehdy dostal hodně upravenou podobu. Předtím využívali cestující objekt, který stál jižněji, přibližně na úrovni dnešní lávky do Suchého Vrbného. Při nynější rekonstrukci má například nově vzniknout vstup přímo od Lannovy třídy.