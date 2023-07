Na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. přibyla další zeleň. Například stromy Manfréd a Popela. Podle náměstka primátorky Michala Šebka budou na náměstí celoročně s výjimkou adventních trhů.

Na budějovickém náměstí rozdali jmenovky k novým stromům. Dárci si odnesli symbolickou odměnu v podobě skleněného bludného kamene. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

O tom, že radnice rozmisťuje na náměstí novou zeleň, už Deník informoval. V pondělí 24. července 2023 dostaly nové stromy i tabulky se jmény.

Dosud byl zelený koutek na severní straně náměstí směrem k Černé věži, kde už několik let vzrostlá zeleň v kontejnerech má vytvářet s lavičkami místo k posezení. Po celý rok se pak na náměstí už tradičně střídá květinová výzdoba podle aktuálního ročního období. Vedení města se nyní rozhodlo přidat na prostranství další listy. „Ve vedení města jsme se domluvili na tom, že sem chceme dostat další zeleň. Náměstí si ji zaslouží,“ říká Michal Šebek. Teď přibyla desítka stromů. Jako dary městu. Další by mohly následovat, kdyby chtěl někdo také přispět. I když na náměstí asi ne donekonečna. „Aby tu nevznikl prales,“ upozorňuje s úsměvem Michal Šebek, ale dodává, že by byl rád, kdyby stromy přibývaly. Časem by je chtěl vidět i v zemi.

Na celý rok

Nové stromy ve velkých kontejnerech mají být na náměstí celoročně, s výjimkou adventních trhů, kdy budou muset uvolnit místo.

Zmíněná první desítka stromů je darem hlavně od organizací a firem působících ve městě. Třeba od hokejového Motoru nebo společností FCC ČB či Swarco Traffic. Přijaly nabídku města k účasti na projektu. A daly stromům jména podle svého uvážení. Třeba Motorák.

Keře blýskavky nově zdobí náměstí Přemysla Otakara II. Přibudou další stromy, třeba od vás?Zdroj: Deník/Markéta Trubková

FFC ČB sáhlo po osvědčené variantě. „Máme různé soutěže s městem a se školami. Jsou spojené s panem Popelou,“ zmínil k vybranému jménu Popela za společnost FCC ČB ředitel Roman Braný. „Než vymýšlet něco cizího, jiného, zvolili jsme jméno Popela,“ doplnil Roman Braný.

Ve Swarco Traffic se rozhodli pro Manfreda. „Strom se jmenuje po zakladateli firmy," vysvětlil Marek Dvořák, obchodní manažer společnosti. Dodal, že firma se orientuje na kroky vstřícné k životnímu prostředí, jako je snižování emisí při výrobě a uhlíkové stopy, takže do toho zapadl i strom pro Budějovice na náměstí. Podle Marka Dvořáka i řízení dopravy, kterému se firma věnuje, směřuje k tomu, aby bylo co nejméně emisí.

Diskuse o tom, jestli stromy patří, nebo nepatří na budějovické náměstí a v jaké formě, se vedou dlouhé roky. Na archivních snímcích třeba z přelomu 19. a 20. století se menší parkové javory s kulovitou korunou nacházejí v malém kruhu kolem kašny.