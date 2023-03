Na internetu se začali dávat dohromady příznivci omezení automobilové dopravy v centru Budějovic. Chtějí dát najevo, že rozhodnutím soudu by neměla skončit snaha o zklidnění dopravy kolem náměstí Přemysla Otakara II.

Obnova značení u náměstí. Od 1. března jsou zrušeny loňské úpravy v dopravě. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Na pondělí 3. dubna se chystá zasedání budějovického zastupitelstva. Zároveň se ale začali na stejný den svolávat přes internet zastánci omezení automobilové dopravy v centru Budějovic. Příznivci zklidnění dopravy si nepřejí, aby se město zase vrátilo k tomu, že se náměstí stane kruhovým objezdem, dopravní zkratkou a parkovištěm. Poté, co soud zrušil úpravy přijaté loni.

Podle Michala Hořejšího, který akci spolupřipravuje, ohlásili organizátoři sto až dvě stě účastníků. "Má to ohlas," říká k výzvě ke shromáždění Michal Hořejší. Kolem kašny se má konat setkání s doprovodným programem. "Chceme dát najevo radnici, že by neměla snahu o omezení dopravy položit," vysvětluje Michal Hořejší. V letáku, který byl organizátory zveřejněn, se mimo jiné konstatuje, že zpětná proměna náměstí v kruhový objezd je pro účastníky akce nepřijatelná a že by se neměla opouštět cesta, která podle svolavatelů přiblíží Budějovice evropskému standardu.

Spor o úpravy

Loni začala v létě platit omezení, která měla za cíl zklidnit dopravu v centru Budějovic. Mimo jiné se část Biskupské ulice stala jednosměrnou a zároveň nebylo možné projíždět na náměstí kolem Černé věže.

Rozhodnutí města ale bylo napadeno u soudu, a ten opatření zrušil kvůli procesním chybám. Od března se tak situace v centru vrátila k dřívější praxi a velké frekvenci dopravy. Ta byla kritizována mnohými občany i politiky, například kvůli tomu, že náměstím projíždělo velké množství automobilů, jejichž řidiči si tudy třeba jen krátili cestu, místo aby objížděli historické centrum.

Současné vedení města muselo rozhodnutí soudu respektovat, ale náměstek primátorky Lubomír Bureš uvedl, že nové vedení města s konceptem změn v centru počítá a chce přitom využít i některé studie a projekty, které zdědilo po bývalé koalici. Měly by to být ale změny připravené v širším kontextu a navázané třeba i na nové parkovací možnosti. Zároveň připravené tak, aby nebylo znovu napadnutelné u soudu. Už tento týden chce radnice představit i novinky, které se budou týkat dopravy na sídlišti Máj.

Setkání občanek a občanů na podporu zklidnění dopravy v centru se uskuteční 3. dubna od 16 hodin u Samsonovy kašny.