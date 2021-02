Na českobudějovickém sídlišti Vltava vyroste z výměníku tepla bytová jednotka. „Chci zkusit dobrodružství, zda se to dá realizovat,“ říká Vladimír Oulík v rozhovoru pro Deník.

Odvahu má, plány také.

„Minimálně šest let budeme tvrdě pracovat, třeba i vyděláme,“ usmívá se pracovitý muž, který tak zrealizuje svůj originální nápad. „Napadlo mě to před čtyřmi lety,“ vysvětluje Oulík, podle jehož mínění by krajské město mělo vyrůstat převážně do výšky. „A mělo by se zbavovat nevzhledných pomníků minulosti, mělo by si vážit ploch, které jdou zhodnotit.“ Proto přišel s nápadem, který v život uvedla architektka Dagmar Polcarová. „Zhmotnila moji vizi,“ přikyvuje Vladimír Oulík.

Pokud se přestavba podaří dotáhnout až do finálního konce, budou České Budějovice prvním místem, kde se výměník promění v multifunkční objekt. „Chtěl jsem doplnit rezidenční areál Kondik,“ popisuje Vladimír Oulík svoji motivaci, se kterou se vrhl do rekonstrukce.

„Zároveň je pro mě výzva přeměnit průmyslový objekt výměníku v bytový dům v zeleni.“ Stavba bude realizována za pomoci a pochopení Teplárny a.s. a vedení města Č. Budějovice.

Přímo v srdci sídliště vyroste pětipodlažní bytový dům. „V části prvního podlaží bude zmodernizovaná funkční technologie Teplárny. “ V dalších podlažích vyroste čtyřiadvacet bytů.

A před domem bude zeleň a také příjemná fontána.

Vladimír Oulík se už teď těší, až předá stavbu prvním uživatelům. Uvědomuje si, že ho čeká hodně práce a překonávání překážek. „Mrzí mě jediná věc,“ říká. „Součástí záměru a architektonické a územní studie bylo vybudování kolmých parkovacích stání v Krčínově ulici, což by ji vrátilo do dvouproudého režimu a stala by se opět průjezdnou bez současných excesů. To se mi bohužel nepodařilo ve spolupráci s městem dotáhnout od plánů k realizaci.“ Kdo někdy projížděl touto ulicí, ať už v jakémkoli směru, bude souhlasit, že dopravní situace tam není jednoduchá. „Věřím, že kolaudace proběhne na konci roku 2022,“ doplnil Vladimír Oulík z Obchodní zóny Kondik s.r.o.

Vladimír Oulík: „Není mi lhostejné, co se kolem mě děje, sídliště, které leží v krásném místě, kousek od Vltavy, si to zaslouží. Také je důležité, aby obyvatelé sídliště měli příležitosti ke sportování, proto uvažuju o malém hokejovém centru. Hokej mám rád, vnímám ho jako jeden z nejpopulárnějších sportů v Jihočeském kraji.“