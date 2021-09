Nová menší obchodní zóna by mohla vzniknout i v Lišově, zatím je ve fázi přípravných jednání.

Pro řetězec Kaufland se staví nový objekt na okraji bývalého vojenského cvičiště ve Čtyřech Dvorech. Pozemky po armádě patřily investiční společnosti JTH Group, která projekt zahájila. V květnu letošního roku ale JTH Group předala pozemky, na kterých bude obchodní centrum (OC) stát, kupujícímu, kterým je společnost Kaufland Česká republika. Město pronajalo na bývalém cvičišti kvůli investici své pozemky, na nichž má do roku 2025 vzniknout přístupová komunikace. Samotná stavba OC by měla být hotova příští rok.

Prodejna Lidlu, která se aktuálně dokončuje včetně terénních úprav okolí, by měla být otevřena ještě do konce roku. Bude mít i samostatné parkoviště, vznikla na pozemku, který nebyl v posledních letech využit a naposledy zde byl menší průmyslový areál. Po demolici budov v areálu byl pozemek volným prostranstvím. Kvůli nové prodejně se upravovala i křižovatka v místě.

Mezi nové obchody, které by měly přibýt na Českobudějovicku v nejbližší době, patří Lidl a Kaufland v Českých Budějovicích nebo retail park v Hluboké nad Vltavou, kde má být nájemcem například řetězec Billa. Ve fázi prvních příprav je například nový retail park v Lišově.

