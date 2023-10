Přednášku o Vitorazsku, chemický bar a vyšetřování zločinů, ukázky sokolnictví nebo ochutnávku piv malých pivovarů. To vše nabízejí pořadatelé různých akcí na Českobudějovicku.

Na Noc vědců zve tradičně Biologické centrum Akademie věd České republiky. | Foto: Daniela Procházková

Zábavu i poučení nabízejí akce v regionu. Zájemci najdou v následujících řádcích program některých akcí, které se konají od pátku až do neděle.

O Vitorazsku

Dne 6. 10. se koná v Hůrce nedaleko Lišova od 18 hodin v hostinci přednáška archiváře Michala Morawetze o historii Vitorazska, regionu na pomezí jižních Čech a Rakouska, kde bylo několik vesnic připojeno z historicky rakouského území v roce 1920 k nové Československé republice. Přednáška přiblíží na základě dobových materiálů neobyčejnou atmosféru doby a například aktivity různých spolků v pohraničí nebo kořeny zájmu dějepisců o tuto oblast. Pořádá Spolek pro Hůrky a venkov. Vstup je zdarma

Noc vědců

Noc vědců v Českých Budějovicích se koná 6. října. Nabídne chemický bar, vyšetřování zločinů i tajemství šifer, vědecké ukázky, fyzikální, chemické či biologické pokusy, prohlídky nejmodernějších přístrojů a technologií i nejrozmanitější hry, kvízy a dílničky. Českobudějovická Noc vědců má letos ústřední téma „Tajemství“. Akce startuje v pátek 6. října v 17 hodin a slibuje nabitý program s více než stovkou různých aktivit. Své brány otevře Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologické centrum Akademie věd ČR, Vysoká škola technická a ekonomická a Hvězdárna a planetárium České Budějovice. Ve vědeckém kampusu JU se představí také Mikrobiologický ústav – centrum Algatech z Třeboně. Vstup je zdarma

Zabrejli z věže

V sobotu 7. 10 se koná v Rabenštejnské věži v Českých Budějovicích akce Zabrejli do Českých Budějovic ve prospěch střediska pro ranou péči. Od 10 do 18 hodin jsou připraveny pohádky, bazar i jiný program, výtěžek ze vstupného do věže je určen pro středisko rané péče. Mnozí z Vás vloni zavítali na stejnojmennou akci pod Černou věží. Letos se rozhlédneme z jiné krásné českobudějovické věže, z věže Rabenštejnské, která se nachází v malebném prostředí Panské ulice. A na co se můžete těšit? Pod věží bude připraven bohatý doprovodný program pro děti, na své si ale určitě přijdou také maminky a tatínkové. Na děti čekají výtvarné a herní aktivity, pohádka Nafrněná princezna od Téměř divadelní společnosti, chuťové pohárky Vám uspokojí domácí občerstvení, káva a dortíčky od Cafe Datel nebo kulinářská show Pepy Nemravy. Součástí bude i charitativní bazar oblečení, kde nejen maminky jistě najdou ten pravý kousek do svého šatníku. Připravena bude také zraková terapeutka, se kterou můžete konzultovat možnosti rozvoje zrakových dovedností u dětí předškolního věku.

Pily a lesníci

K podzimu na zámku Ohrada patří oblíbené oborové dny plné poučení a zábavy. V sobotu 7. října zvou organizátoři od 10 hodin na Lesnický den věnovaný tradicím i současnosti lesnictví. Návštěvníky čekají například ukázky sokolnictví, harvestorový trenažér, výstava historických motorových pil, poznávací stezka o lese, tvořivá dílna i občerstvení. Akce se koná v předzámčí a vstup je zdarma.

Vycházka k Bagru

Přírodovědné vycházky s Callou pokračují také letos na podzim. Cyklus přírodovědných vycházek, které Calla od roku 2008 pořádá v Českých Budějovicích a jejich blízkém okolí, pokračuje v podzimních termínech. Zájemci o přírodu se vydají k rybníku Bagr nebo na bývalý budějovický tankodrom. První z podzimních přírodovědných vycházek se uskuteční v neděli 8. října a jmenuje se „Za rybami k Bagru“. Ke známému rybníku se do parku Stromovka vypraví účastníci s ichthyologem Petrem Blabolilem (BC AV ČR & PřF JU), zkusí odchytit ryby, případně i další vodní živočichy a něco si povědět nejen o nich, ale i Bagru samotném a jeho možné budoucnosti. V\ycházku zařazujeme mimořádně vzhledem k aktuální situaci, kdy se jedná o dalšímu osudu této nádrže. Sraz účastníků bude přímo u Bagru v 9:00. Účast je zdarma.

Sraz minipivovarů

Na 2. ročníku obecní akce v Úsilném u Českých Budějovic se nabízí v sobotu 7. října možnost ochutnat produkci jihočeských řemeslných pivovarů. V Altánu Pod Kaštany se už ráno roztopí obecní pec a zadělá těsto. Dopoledne pak začne veřejné komunitní pečení chleba, česnekových placek, koláčů a také masa. Začátek Dne piva je naplánován na 13. hodinu. Součástí vstupného je skleněný degustační džbánek s cejchem 3 dcl a s logem akce. Svá piva budou nabízet Pivovar Jílovice, Soběslavský pivovar, Pivovar Obora, Minipivovar Krajinská 27, Podblanický pivovar Špácal a Pivovar Hluboká. K tanci a poslechu zahraje budějovická rock'n'rollová a bluesová kapela Mustang Bluesride.

Noční běh

Night run Tradiční běžecká událost v sobotu 7. října má start i cíl na náměstí Přemysla Otakara II. Deseti a pěti kilometrová trasa vede centrem i podél řeky Vltavy. Přichystány budou i dětské závody a úplnou letošní novinkou jsou štafety 2x5 kilometrů. V této souvislosti budou autobusy MHD 21,22 a 23 od 16.00 do 23.00 hodin vedeny objízdnou trasou ulicemi Kněžská a Jirsíkova a zastávky Piaristická a Náměstí Přemysla Otakara II. bez náhrady zrušeny. Cestující mohou využít k nástupu nejbližší zastávku v ulici Karla IV. Platí se startovné a je třeba si předem ověřit, jestli není možný počet startujících již naplněn. S akcí budou spojena i rozsáhlá dopravní omezení v centru města a okolí Sokolského ostrova.

Památný den

Členové Sokola si k datu 8. října již několik let připomínají Památný den Sokolstva. I českobudějovické jednotě se scházejí sokolové na krátké besedě především s dětmi a posílají po vodě drobné "lodičky" z přírodních materiálů se svíčkami jako uctění památky umučených sokolů a sokolek. Pro tuto vzpomínkovou akci se také již vžil název "večer sokolských světel". Aktuálně se chystají v Českých Budějovicích rožnovští "sokolíci" pouštět lodičky se svíčičkami na Vltavě v Rožnově. Sraz je v sobotu 7. října v 18.30 v předvečer Památného dne Sokolstva před sokolovnou v Rožnově. Účast je otevřena všem zájemcům.

Oslava výročí gymnázia

Letos slaví 155 let Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Při této příležitosti se koná den otevřených dveří - 7. října 2023, 9.00 – 15.00 hodin, budova Gymnázia J. V. Jirsíka na rohu Jírovcovy a Skuherského ulice. Večer se koná slavnostní ples od 20.00 hodin v DK Metropol,