Primátorka Budějovic Dagmar Škodová Parmová přijala velvyslankyni Lotyšska Elitu Kuzma. Na radnici přijala i děti z úspěšného souboru Jitřenka nebo ze základky v Dukelské. K blížícímu se Dni veteránů opravili v jihočeské metropoli další válečné hroby.

V minulých dnech navštívila budějovickou radnici velvyslankyně Lotyšska, úspěšný soubor Jitřenka (na snímku) nebo žáci ZŠ Dukelská. | Foto: Archiv magistrátu města

Lotyšské město získalo pro rok 2027 titul Evropské hlavní město kultury. Takže, když v minulých dnech velvyslankyně Lotyšska navštívila České Budějovice, bylo to hlavním tématem rozhovoru na radnici.

Její excelence Elita Kuzma, velvyslankyně Lotyšska v České republice, zavítala minulý týden na českobudějovickou radnici, kde ji přijala primátorka Dagmar Škodová Parmová. Hlavním tématem jednání bylo získání titulu Evropské hlavní město kultury Českých Budějovic pro rok 2028. Tento prestižní titul totiž vyhrálo i lotyšské město Liepāja z regionu Kuronsko pro rok 2027.

V minulých dnech navštívila budějovickou radnici velvyslankyně Lotyšska Elita Kuzma.Zdroj: Archiv magistrátu města

Společné setkání nastínilo eventuální spolupráci v oblasti kultury, turismu, vzdělání, ale také v zemědělství, které je pro jihočeský region typické a pro lotyšskou ekonomiku klíčové. „Mám radost, že se nabízí poměrně široké možnosti vzájemné součinnosti. Obě naše země mají historicko-politické a kulturní podobnosti, na které můžeme navázat. Některé jsme již konkrétně diskutovali,“ dodává primátorka. Velvyslankyně pozvala českou delegaci na návštěvu Rigy a Liepāji.

Třeťáky zaujaly sochy

K návštěvníkům českobudějovické radnice patřili v minulých dnech také třeťáci ze Základní školy Dukelská. Ti si v rámci výuky prvouky prohlédli českobudějovickou radnici a zjišťovali, jak vlastně úřad funguje, kdo město vede, co je to zastupitelstvo, s čím občané nejčastěji přicházejí a mnoho dalších informací. Děti zaujaly také sochy ctností i včelí úly na střeše radnice.

V minulých dnech navštívila budějovickou radnici velvyslankyně Lotyšska, úspěšný soubor Jitřenka nebo žáci ZŠ Dukelská (na snímku).Zdroj: Archiv magistrátu města

Primátorce Dagmar Škodové Parmové předali školáci své práce na téma: Co mám na Budějovicích rád a co mi v Budějovicích chybí. „Děti svět dospělých obohacují, byly skvělé, spontánní a zvídavé. Ráda jsem si s nimi i jejich učitelkou Kateřinou Černou povídala a podněty na zlepšení určitě využiji. Byla to taková pěkná a příjemná pondělní návštěva,“ uvedla Dagmar Škodová Parmová k návštěvě, která se konala 30. října 2023.

Jitřenka zazářila na sborové soutěži

Z mezinárodní soutěže v Linci přivezli hned dvě významná ocenění zpěváci z Jitřenky. Umístili se ve zlatém pásmu a stali se absolutními vítězi ve folklorní kategorii. Dokázali obstát v konkurenci 20 sborů z 18 zemí světa, například ze Singapuru, Turecka, Indie, Norska, Švédska, Belgie, Rumunska a Polska. Také mladé zpěváky přijala primátorka Českých Budějovic.

„Jitřenka je v našem městě pojmem. Vznikla z původně folklorního sboru už v roce 1966 a její repertoár sahá od skladeb renesance a baroka až po díla současných autorů. Za tu dobu vyrostli z malých zpěváčků dospělí a možná se na stejnou hudební cestu vypravili jejich potomci,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová, která všem poděkovala za vzornou reprezentaci města.

V minulých dnech navštívila budějovickou radnici velvyslankyně Lotyšska, úspěšný soubor Jitřenka (na snímku) nebo žáci ZŠ Dukelská.Zdroj: Archiv magistrátu města

„Největší radost máme z vítezství ve folklorní kategorii. Česká lidová píseň je krásná, z předchozích let ale víme, že je velmi obtížné získat přízeň mezinárodní poroty v konkurenci s pestrými a opravdu vizuálně zářivými sbory z Asie, Afriky a jiných pro nás exotických zemí. Jitřenka ale opět dokázala zabojovat. Na reprezentaci sbor získal dotaci od českobudějovického magistrátu, kterému tímto děkujeme za podporu a důvěru,“ doplňuje sbormistryně Elvira Gadžijeva.

Válečné hroby se obnovují

S postupnou obnovou válečných hrobů začalo město v roce 2021 a letos v ní pokračuje. „Naše žádost o podporu příslušného dotačního programu byla schválena a Ministerstvo obrany České republiky poskytlo částku 629 tisíc korun. Podíl města je 206 tisíc. Opraven byl památník padlým vojínům z obce Mladé ve světové válce 1914 - 1918, dále mohyly na hřbitově sv. Otýlie v upomínku zemřelým z vlaku smrti osvobozeném 8. května u Velešína a zemřelým v Českých Budějovicích a památník obětem I. a II. světové války v Ledenické ulici,“ říká náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková s tím, že město chce udržovat památky v důstojném stavu a v jejich renovaci bude pokračovat i v dalších letech.