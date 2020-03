Sedm desítek podpisů pod peticí a osobně vyjádřený nesouhlas na jednání zastupitelstva. Takové jsou reakce obyvatel terasových bytů na okraji českobudějovického sídliště Máj na plán radnice, zřídit jim kousek od oken parkoviště.

Petici podepsali téměř všichni vlastníci bytů v domech, nedaleko nichž se nové parkoviště plánuje. Nesouhlas panuje i se zprůjezdněním dosud slepé ulice.

Město ale s projektem podle náměstka primátora Viktora Lavičky počítá. Vyčlenilo proto v rozpočtu na letošní rok finanční částku na realizaci. „Úpravy projektu jsou vždy možné, ale je nutno posoudit okolnosti,“ říká k debatě kolem parkoviště Viktor Lavička. „Parkování na Máji je dlouhodobý problém a neustále se zvažují nové možnosti, které by navýšily parkovací kapacity v této lokalitě, protože podobná sídliště nebyla stavěna na současný stav automobilů,“ dodává Viktor Lavička.

Hluku a automobilových emisí se bojí obyvatelé tří domů na okraji českobudějovického sídliště Máj. Radnice plánuje v místě, kde je zatím slepá ulice a travnatá plocha, velké změny. Už je připraven projekt na nové parkoviště a úzkou komunikaci chce magistrát otevřít k nedaleké točně MHD, kde končí mimo jiné i páteřní spoje.

Zmíněné tři domy vytvářejí velké „U“ a obyvatelé se bojí hlavně hluku, který by mohl s novými dopravními poměry souviset. Komunikace, která by přestala být slepou, by zřejmě začala sloužit většímu počtu vozidel než dnes a také parkoviště pro více než 80 automobilů by znamenalo jistou zátěž.

Místní poukazují na to, že domy svým tvarem vlastně vytvářejí uzavřený prostor, kde by všechny zvuky rezonovaly. Už nyní mají špatnou zkušenost s tím, že u trafostanice, která je na konci slepé komunikace, se v létě shromažďuje mládež a na terasách bytů je slyšet každé její vyřčené slovo.

Radnicí navržená opatření, jako třeba vysázení stromové aleje, aby se hluk odstínil, obyvatele domů neuspokojila. Své výhrady přišli říct i na poslední jednání zastupitelstva, kde například upozornili na to, že v první studii ohledně hlukové zátěže radnice stanovila předpokládanou pojezdovou rychlost automobilů 20 km/h. Odmítli to jako nereálné, takže se dělala další studie již na úroveň 50 km/h. Ta vyšla s hraničním výsledkem a podle místních neodpovídají předpokládané hodnoty zatížení realitě.

Kritici chystaného parkoviště argumentují třeba i tím, že lidé ze sídliště stejně chtějí mít vozidla přímo pod okny a na ploše, kam by nedohlédli nebudou mít zájem parkovat.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky je ale například odhad rychlosti na úrovni 20 km/h pro pojíždějící vozidla reálný. „Vozidlo bude na parkoviště těžko zajíždět vyšší rychlostí,“ říká Viktor Lavička a dodává, že krajská hygienická stanice vyslovila souhlas se záměrem i po novém měření pro vyšší rychlost.

Náměstek primátora potvrdil, že plánované změny spočívají ve vybudování parkovacích ploch a zprůjezdnění části točny MHD pro osobní auta. Realizací projektu má vzniknout 84 nových stání, z toho 5 stání pro zdravotně postižené. Odhadované náklady činí necelých 12 milionů korun bez DPH. „Parkoviště chce město zřídit z důvodu akutního nedostatku parkovacích míst na sídlišti Máj,“ vysvětluje záměr radnice Viktor Lavička.

V současnosti běží pro chystané parkoviště stavební řízení. Akce se připravuje od loňského roku. Realizovat by se mohla ještě letos na podzim.