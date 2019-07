Co nejvíce snížit riziko zranění či smrti cyklistů pomáhají dopravně preventivní akce pořádané policií a BESIP. V úterý se uskutečnila na náplavce v krajském městě. Zda si kolaři vezmou k srdci doporučení, aby měli v pořádku povinnou výbavu či aby i dospělí pamatovali na používání cyklistických přileb, je už na každém jednotlivci.

Dopravně preventivní akce zaměřené na tyto řidiče jsou při nárůstu cyklistů na komunikacích užitečné. Kromě úterních rad jim třeba zachrání život i rozdávané reflexní prvky. Každý ušetřený život je úspěch. Letos do konce května zemřelo na jihu Čech pět kolařů, tři z nich při dopravní nehodě, dva kvůli svým zdravotním potížím, další mladý člověk zahynul začátkem června.

Podle jihočeského koordinátora BESIP Václava Kováře, který se akce účastnil s policisty, cyklisté často chybují. „Dle zákona je helma povinná do 18 let, ale zdůrazňujeme, že pád z kola bez ní může znamenat poranění hlavy, a to bývá i smrtelné. Doporučujeme ji používat bez ohledu na věk. Další slabinou je výbava kola, např. dvě na sobě nezávislé brzdy, chybějící reflexní odrazky, bez nichž jste za šera, za tmy neviditelní,“ vypočítává Václav Kovář.

Jedním z těch, které policejní mluvčí Lenka Krausová a Milan Bajcura zastavili, byl Radomír Kubeš, který se pohybuje hlavně po cyklostezkách. „Na silnici nikdy nevíte, jestli vás nesejme řidič, který se bude shýbat pro vajgla, štelovat rádio nebo bude zdrogovaný. Ale i na cyklostezkách není úplně bezpečno – jezdí tam rádoby závodníci, jsou to debilové. A lidi nevědí, jak se na cyklostezce chovat, že nesmí jet vedle sebe dva cyklisté, dva bruslaři, dva kočárky, prostě se spolu chtějí bavit. Taky chodí po špatné straně, vpravo, a nevysvětlíte jim to,“ postěžoval si Radomír Kubeš na běžnou praxi, která ztěžuje život.

Na stezkách společných pro chodce a cyklisty vzniká řada nepříjemných situací. Podle Václava Kováře není zákonem určeno, zda se má na takové cyklostezce chodit vpravo, či vlevo: „Jediná zmínka v zákoně týkající se pěších je přecházení přechodu pro chodce. Tam je jasně dáno, že se přechází vpravo.“

Na cyklostezkách platí staré základní pravidlo, že když kráčí chodec vlevo, má přehled o protijedoucím cyklistovi. Má vizuální kontakt, takže se může vyhnout případné srážce. Což není možné, jde-li po pravé straně a cyklista jede za ním. Cyklisté sice tvrdí, že nemají problém se chodci vyhnout, ale může se stát, že chodec neslyšné, dobře vybavené kolo neregistruje a náhle kvůli nějaké překážce, louži ukročí doleva. A vstoupí cyklistovi do cesty.

Václav Kovář rovněž zdůrazňuje, že přechod pro chodce je pro pěší, nikoli pro cyklisty. Ti musejí před vstupem na přechod slézt z kola a převést ho. Jinak jízdou ohrožují chodce.