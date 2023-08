Cyklisté kroutí hlavou a na adresu města nešetří kritikou. Stezka pro pěší a cyklisty bude mít novou trasu, ale plánuje se to až příští rok. Teď prochází novým odpočinkovým areálem a radnice chce novou značkou zajistit v místě větší bezpečnost.

Nová značka na stezce pro pěší a cyklisty v Českých Budějovicích. Přikazuje cyklistům sesednout z kola na úseku 200 metrů u nového sportovního areálu. | Foto: Deník/Edwin Otta

Bohatou debatu mezi cyklisty, která rozhodně netrpí nedostatkem kritiky na vedení Českých Budějovic, vzbudila nová dopravní značka na stezce pro pěší a cyklisty mezi jihočeskou metropolí a Hlubokou nad Vltavou. U nového sportovního a odpočinkového areálu Vltava u stejnojmenného českobudějovického sídliště přikazuje cedule vedle stezky Cyklisto, sesedni z kola. Pro cyklisty, kteří nejstarší opravdovou stezku pro pěší a cyklisty v jižních Čechách využívají denně v hojných počtech, to je šok.

„Naprosto nechápu. Na existující cyklostezku narvou z obou stran hřiště a pak nutí cyklisty sesedat z kola. To je fakt Kocourkov,“ zní jeden z komentářů. Další poukazuje na to, že vše se dalo řešit třeba plotem kolem nového areálu s jedním nebo dvěma průchody, u kterých by hlídala městská policie a zastavovala cyklisty. Podle jiného komentáře se měl brát mnohem větší ohled na význam stezky, která je součástí trasy podél Vltavy i mezinárodní cyklotrasy a třeba jen příkazem snížit rychlost projíždějících. „Jde o rychlé lepení problému, spojené se zpožděním výstavby objížďky areálu. Nemělo se vše budovat za cenu přerušení cyklostezky,“ míní jeden z kritiků.

Větší bezpečnost, dočasné řešení

Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše město nechalo osadit novou dopravní značku kvůli bezpečnosti na stezce pro pěší a cyklisty. „Provoz areálu ukázal, že malé dítě tam může snadno vběhnout někomu pod elektrokolo nebo do cesty cyklistovi, který jede rychle,“ vysvětluje Lubomír Bureš. „Je to řešení dočasné,“ zdůrazňuje ale a doplňuje, že od začátku zprovoznění areálu v červenci upozorňovalo vedení města, že v lokalitě bude třeba dopravní situaci řešit. „Vědělo se dopředu, že s cyklostezkou tam ten problém bude. Poctivě jsme na to upozorňovali,“ připomíná Lubomír Bureš.

Přeložka je naplánovaná

„Mohli jsme s otevřením areálu čekat, udělat napřed novou stezku kolem areálu, ale to bychom nestihli otevřít letos,“ dodal vzápětí Lubomír Bureš. Připojil, že pro výstavbu areálu byla ideální situace, protože se v lokalitě navazovalo přímo na stavbu teplovodu z Temelína. A v místě už se při pěkném počasí rekreuje velký počet lidí hlavně z přilehlého sídliště Vltava.

Zároveň se chystá trvalé bezpečné řešení. „Přeložka je naplánovaná, předpokládám, že bude uvedena do provozu příští rok. Pak nebude žádná dodatečná značka nutná," nastínil záměry města Lubomír Bureš. Pro řešení větší bezpečnosti na stezce a v jejím bezprostředním okolí se zvažovalo namalování piktogramů na vozovku nebo například husté nízké keře podél komunikace. Jenže keře by potřebovaly čas, aby dostatečně vzrostly a provoz v areálu ukázal, že zájem o jeho využití je mimořádný. A jako nejlepší řešení se zvolila značka Cyklisto, sesedni z kola.

Lubomír Bureš k tomu dodal, že značka platí jen pro úsek dlouhý přibližně 200 metrů a jde jen o to, aby cyklisté sesedli z kola a provedli bicykl kolem areálu.