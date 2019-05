Nejvíce návštěvníky zaujaly vagony v lidské velikosti nebo interaktivní model železnice.

Organizátoři pouštěli návštěvníky na výstavu po padesáti. „Všichni byli nadšení. Pro mě byly hlavní odměnou děti, které brečely, když nechtěly domů. Rodiče jim slíbily, že se na výstavu vrátí,“ popsala vedoucí úseku kultury a knihoven městského úřadu Magdalena Hluštíková.

Návštěvníci si interaktivní expozici železnice příležitostně užijí i na Den dětí v sobotu 1. června, kdy bude otevřeno od deseti do 16 hodin. Vstupné je 20 korun. Trvale si návštěvníci prohlédnou výstavu od poloviny července, kdy bude otevřeno denně od 10 do 17 hodin. Vstupné bude pak za plnou cenu. Dospělí zaplatí 70 korun, děti 50. Do šesti let je vstup volný.