„Léto je časem prázdnin, spousty volného času, her a zábavy. Nebezpečí však na děti číhá všude. Doma, na zahradě, ale i na prázdninových pobytech. Právě v létě nadchází období, kdy u dětí dochází k největším počtům úrazů. Ne vždy se jedná o pouhé škrábnutí nebo modřinu. Některé úrazy totiž končí těžkým zdravotním postižením nebo i smrtí. Proto bychom měli my i naše děti dodržovat základní pravidla, jak těmto nebezpečím předcházet a snažit se předvídat,“ uvedla mluvčí.

Proto je dobré držet se těchto doporučených rad.

U VODY

U vody nenechávejte dítě nikdy bez dozoru. Stačí několik desítek vteřin, aby i zdánlivě zdatný plavec zmizel nenávratně pod vodou. Příkladem může být i nedávný případ jedenáctiletého chlapce, který šnorchloval v jedné z pískoven na Suchdolsku. Potopení do hloubky s celoobličejovou maskou mu bylo osudné.

Stejné tak může být nebezpečné skákání do vody na neznámém místě nebo do bazénu. Můžete skočit na kameny nebo vám uklouzne noha na dlažbě u bazénu. Následkem pádu nebo nebezpečného skoku může být ochrnutí nebo i smrt. Na loďku nebo člun by děti měly jít jen s plovací vestou a v doprovodu dospělého člověka. Děti, které neumí plavat, by měly nosit plovací pomůcky (kruhy, křidélka, vestu), a to samozřejmě stále za dohledu dospělého člověka.

Dávejte pozor i na kameny v řece, mohou být kluzké a ostré.

U vody dbejte zvýšené pozornosti také na bodavý hmyz, jako jsou včely, vosy apod., zvláště u alergických dětí.

NA KOLE

Před vyjetím na jízdním kole je třeba vždy zkontrolovat, zda je vybavení kola úplné, funkční a nepoškozené.

Dítě musí jízdní kolo bezpečně ovládat.

Na jízdním kole může dítě mladší 18 let vyjet jen s cyklistickou přilbou, vhodné jsou i cyklistické rukavice, pevná obuv a oblečení s reflexními prvky.

I dítě jedoucí na kole jako účastník silničního provozu musí znát pravidla silničního provozu

Po silnici musí děti mladší deseti let jet pouze v doprovodu osoby starší 15 let, to neplatí pro jízdu na chodníku, na stezce pro cyklisty, nebo v obytné a pěší zóně.

Cyklista nesmí za jízdy držet telefon nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Zakázána je jízda bez držení řídítek, nohy cyklisty musí být na šlapadlech.

Při jízdě na kole je však také zakázáno držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, vozík, psa nebo jiné zvíře, ale i vozit předměty, které by znesnadňovaly jízdu cyklisty anebo ohrozily bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

Při snížené viditelnosti (za svítání, deště, stmívání…) musí mít cyklista za jízdy rozsvícen světlomet s bílým předním světlem svítícím dopředu (v případě osvětlené vozovky může užít přerušované bílé světlo) a zadní svítilnu se světlem červené barvy, případně přerušovaným světlem červené barvy.

V AUTĚ

Děti, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, musí být upoutány v dětské autosedačce. To platí i pro sebekratší jízdu. Dopravní nehoda se může stát i ve vaší ulici. Při jízdě v autě vždy používáme bezpečnostní pásy.

NA PROCHÁZCE, NA VÝLETĚ

Děti by měly vědět, jak správně a bezpečně přecházet vozovku. Pokud je to možné, vždy přecházíme na místě určeném pro přecházení vozovky – tzn. přechod pro chodce, nadchod, podchod… Tam, kde v dohledu není takové místo, můžeme přejít vozovku pouze kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se musí chodec přesvědčit, zdali může vozovku bezpečně přejít.

Malé dítě musí držet pevně za ruku dospělá osoba.

Hra dětí nepatří na silnici, ani do její blízkosti – výjimkou je obytná zóna, kde je hra dětí na pozemní komunikaci povolena.

Jdeme-li po silnici, kde není chodník, pak vždy jdeme po levé krajnici nebo levém okraji vozovky. Pokud je snížená viditelnost, jedná se o rušnou silnici nebo nepřehledný úsek, smějí jít chodci pouze za sebou.

Pokud není vozovka osvětlena veřejným osvětlením, musí mít chodec jdoucí po krajnici nebo okraji vozovky za snížené viditelnosti mimo obec na sobě prvky z retroreflexního materiálu – ty musí být umístěné tak, aby byl chodec viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.

Na výlet by měly jít děti vždy v doprovodu dospělé osoby.

Při bouřce se neschovávejte pod strom, ani kovový stožár, neběhejte! Může vás zasáhnout blesk.