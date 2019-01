České Budějovice - Na budějovické diskotéce Palm Beach opět nalévali dětem.

V Palm Beach opět nalili dětem. Klubu hrozí, že ho zavřou. Na snímku kontrola policie v Českých Budějovicích 9. října. | Foto: DENÍK/ Václav Pancer

Policie a úředníci českobudějovické radnice tam udělali kontrolu den poté, kdy Deník upozornil, že podnik prodává alkohol mladistvým opakovaně. Nyní majiteli hrozí, že přijde o živnost.



Při středeční kontrole bylo pod vlivem 13 nezletilých. „Nejvíc, 0,9 promile jsme naměřili u šestnáctiletého chlapce,“ upřesnila budějovická policejní mluvčí Regina Tupá.



Provozovatel diskotéky Marek Janda se hájí, že mladí přicházejí s akoholem v krvi odjinud. Tvrdí, že podnapilé dovnitř nepouští. „Ve středu jsem si to hlídal osobně a nikdo nikomu nenaléval,“ reagoval.



Policie ale zjistila něco jiného. „Část těch mladistvých řekla, že to dostali od kamaráda, ale část se přiznala, že jim normálně nalila obsluha,“ uvedla krajská policejní mluvčí Anna Drdová. Deník navíc diskotéku testoval o víkendu a dvěma dětem tam personál bez řečí prodal vodku. Před 14 dny na tom samém místě pak zjistili policisté alkohol u osmi nezletilých.



Živnostenský úřad může podnikateli, který opakovaně a závažně poruší předpisy, odebrat koncesi. „Podle mého názoru je to na Palm Beach opakované. Nechal jsem si připravit podklady a s kolegy z policie se domluvíme, zda návrh na zrušení živnosti podají oni nebo my,“ řekl primátor Juraj Thoma.



Janda bude děti u dveří kontrolovat, jestli v sobě nemají alkohol. A zvažuje, že vstup povolí až od 18 let. „Je to v mém zájmu. Podávám také trestní oznámení na neznámého pachatele, jelikož mladiství ve středu řekli, že jsme jim nalili my,“ dodal.