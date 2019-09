Nový parkovací dům chce zřídit v ulici Na Dlouhé louce českobudějovická radnice. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky by to měl být jednopatrový objekt.

Radní teď schválili vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. V lokalitě se navíc připravuje i zvýšení kapacity kruhové křižovatky u Kauflandu. „Očekáváme zde nárůst intenzity dopravy od zástavby, která vznikla na zeleném pásu univerzity,“ říká k chystaným krokům Viktor Lavička.

Oblasti dopravy se týká i další záměr radnice. Vedení města chce navýšit parkovací kapacity pro osobní automobily v ulici Na Dlouhé louce i stavbou vícepodlažního objektu u sportovní haly a vytlačením kamionů. Pro ty by mohlo vzniknout zázemí v areálu letiště u Plané. „Je to naše velká priorita, dostat ty kamiony pryč, v centru města nemají co dělat,“ upozorňuje Viktor Lavička.

Českobudějovická Dlouhá louka má v příštích letech postupně dostávat novou tvář. A zatímco plány na nové parkovací domy jsou věcí vzdálenější budoucnosti, tak menší změny poznají řidiči už v nejbližších týdnech v rámci chystané rekonstrukce vozovky.

ODKLAD KVŮLI DEŠTI

Oprava měla začít už dnes večer, ale kvůli nepříznivé předpovědi počasí byla akce posunuta o týden. Včera odpoledne o tom Deník informoval Jan Studecký, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR. O nadcházejícím pátku, sobotě a neděli tedy bude Dlouhá louka průjezdná jako obvykle.

Práce jsou naplánovány jen na víkendy. Jenže deště ohlášené meteorology by nyní by mohly protáhnout pokládku nových asfaltů do dalších dnů v týdnu a v Budějovicích by pak hrozil podle náměstka primátora Viktora Lavičky dopravní kolaps. Zahájení akce proto bylo po dohodě radnice se zhotovitelem a investorem o týden posunuto a začít by se mělo pozdě večer 13. září 2019.

Změnou pro řidiče po rekonstrukci vozovky nebude jen nový asfalt. V ulici Na Dlouhé louce přibude i další odbočovací pruh od Českého Krumlova do Husovy třídy směrem k výstavišti. Zrychlit to má celý provoz křižovatky.

V delším časovém horizontu pak mají v lokalitě vyrůst i dva parkovací domy. Jeden chystá radnice u sportovní haly pro 400 – 500 vozidel. Další se plánuje v místech, kde nedávno dostali výpověď menší prodejci a provozovatelé motokárové dráhy. Jednopatrový dům by měl mít kapacitu 15 – 20 autobusů a 100 – 150 osobních automobilů.

Vedení města očekává, že dříve bude stát větší objekt u sportovní haly. „Pro nás je rychlejší postavit parkovací dům u sportovní haly,“ upozorňuje Viktor Lavička s tím, že u haly už jsou vyřešené majetkoprávní vztahy a radnice dokonce má i přípravnou studii.

V lokalitě bývalého stanoviště motokár nebo menších prodejců se začíná úplně od začátku. „Znamená to vyřešit veškerá povolení. Termín realizace nedokážu odhadnout,“ říká Viktor Lavička. Příští rok ale chce mít radnice hotový alespoň projekt patrového objektu.