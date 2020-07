V době antivirových opatření jsme se ještě více sblížili. Rozhodli jsme se, že společně budeme prezentovat 15 top cílů našich regionů, které by turisté neměli minout,“ řekl na společné tiskové konferenci ve slavonickém Centru pro budoucnost dolnorakouský radní Martin Eichtinger. Skupina složená ze tří českých a jednoho rakouského kraje spolupracuje i na propojení svých propagačních kanálů. Vytvořili tak společný web a spolupracují i v tvorbě další propagace.

Za Jihočeský kraj se akce zúčastnil náměstek hejtmanky Pavel Hroch: „Nechceme se prezentovat pouze notoricky známými a turisty hojně navštěvovanými Českým Krumlovem a Hlubokou,“ řekl s tím, že turistům ze sousedních krajů chtějí ukázat i jiné krásy jižních Čech. „Zveme je do malebné České Kanady a na hrad Landštejn, na Třeboňsko ochutnat tradičního kapra, ale i kulajdu či smetanovou omáčku s houbami, do Nových Hradů a do Terčina údolí, kam mají Rakušané obzvlášť blízko, a za tradicí na etnograficky zajímavé Doudlebsko,“ dodal.

Vysočina dle slov náměstkyně hejtmana Jany Fischerové prý sice nemá moře, ale místo toho má moře památek. Turistům chce nabídnout tři památky UNESCO: Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou, baziliku sv. Prokopa v Třebíči a pohádkovou Telč.

Jižní Morava prostřednictvím jihomoravského zastupitele Radomíra Pavlíčka vsadila na moravskou klasiku: víno, památky a přírodu. „Vinařské stezky mají jednu záludnost, sice nastoupíte na stezku na kole, ale díky otevřenosti a dobrosrdečnosti našich vinařů těžko trasu na kole dokončíte. Jsme na to připraveni, podél stezek je spousta malých ubytování,“ ubezpečil Radomír Pavlíček.

Jak to letos nakonec dopadne s cestováním do Rakouska, zatím není jasné. Zpráva o zpřísnění antivirových opatření situaci komplikuje. „Je jasné, že když je to teď s cestováním tak nejisté, je vhodné se soustředit na vlastní zemi a na sousední země. Chceme přeshraniční cestování právě nyní pozvednout na novou úroveň,“ řekl Martin Eichtinger.