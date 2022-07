Na dvě noci by se měl uzavřít v Českých Budějovicích železniční přejezd v Novohradské ulici do Mladého. Správa železnic, Oblastní ředitelství Plzeň, chystá opravu zjištěných defektoskopických závad.

K havarijnímu uzavření přejezdu dojde 21. července 2022 přibližně od 20 hodin do 22. července do 7 hodin ráno. Znovu se pak přejezd pro automobilovou dopravu uzavře 22. července od 22 hodin do 23. července do 7 h ráno. To už by měly být opravy hotové.

Objízdná trasa je vedena po zanádražní komunikaci.

V pondělí 25. července 2022 v Českých Budějovicích začnou práce na opravě povrchu vozovky za prodejnou Lidl v ulici Krčínova č. 26 až po č.10. Tentokrát je investorem město. „Starý a nevyhovující povrch vozovky se odfrézuje a poté obnoví. Dojde i na výměnu poškozených betonových obrubníků, opravu stávajícího chodníku i kolmých parkovacích stání. Zmiňovaný úsek bude úplně uzavřen a město za obnovu zaplatí 3,8 milionu korun,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Práce skončí do 23. srpna.

Z aktuálních uzavírek je třeba počítat například se stavbou nového kruhového objezdu v Branišovské ulici. Dopravu zde mohou na výjezdu z Českých Budějovic k Dubnému ovlivnit i práce na novém bytovém komplexu. Nová kruhová křižovatka vzniká na křižovatce ulic Branišovská a Milady Horákové. Průjezd je řízen provizorní světelnou signalizací.

Jiná uzavírka začala v Suchém Vrbném. Úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici Ke Studánce v úseku mezi ulicí Doubravická a křížením stavby dálnice D3 platí od 20. do 27. července 2022. Důvodem je pokračující realizace stavby ,,Dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice – oprava dešťové kanalizace“. Objízdná trasa není stanovena.