Kaplice - S přibývajícími slunečními paprsky se na Fantovce opět začalo s přípravou jarní zahradní slavnosti. Tentokrát jsme se rozhodli přivítat jaro s písničkou "Jaro už je tu!", kterou si pro nás připravila již osvědčená kapela K+K aneb paní učitelky Kratochvílová a Kozová.

I na letošním ročníku nemohly chybět dílničky, které byly tentokrát umístěné nejenom tradičně v prvních třídách, ale také na prvním stupni v přízemí. Zde si mohli všichni vyzkoušet kreslení voskem na vyfouknutá vajíčka, u toho nám pomáhaly naše „školní babičky“. Všem to moc šlo a co je nejdůležitější, všechny to moc bavilo.