Soudní spor o Farskou louku v centru Rudolfova, který se mezi farností Rudolfov a městem vleče od roku 2015, je teď přerušený. Obě strany totiž uzavřely po letech dohodu o společném postupu.

Starosta Rudolfova Vít Kavalír ukazuje, kde by mohl vzniknout supermarket. | Foto: Deník/ Jitka Davidová

Zastupitelé ji tento týden schválili dvanácti hlasy z patnácti možných. A město Rudolfov by teď mohlo prodat část pozemku společnosti S & B Tschechien. Znamená to, že na Farské louce by mohl vzniknout supermarket či obchodní centrum. Starosta Rudolf Kavalír by zde do budoucna také rád viděl zdravotní středisko s lékárnou, městský park, kavárnu a radnici.