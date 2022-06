I tak někteří řidiči nerespektovali zákaz vjezdu a projeli tudy. „Měli jsme signály, že několik aut projelo, a tak jsme silnici zabezpečili ještě plotem. Do něj dokonce někdo naboural,“ popsal v pondělí ráno krátce po otevření silnice vedoucí technicko správního úseku prachatického závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Grožaj.

Protismykový povrch nebyl naštěstí poškozen a v pondělí 13. června krátce po osmé hodině ráno bylo možné silnici otevřít. „Několik dní budou ještě řidiče upozorňovat značky na nebezpečí smyku a odlétávání štěrku,“ upřesnil Martin Grožaj s tím, že nepřilepený materiál se ze silnice během zhruba týdne dostane pryč.

Kompletní oprava úseku vyšla na zhruba 7,5 milionu korun. Součástí byla nejen výměna asfaltu a protismykový povrch, ale také výměna svodidel. „Nově položený asfalt je přilnavější a má v sobě speciální směs, která je přizpůsobena provozu nákladních aut, který je na silnici směrem na hraniční přechod enormní,“ doplnil vedoucí technicko správního úseku SÚS.

V současné době se zpracovává také projekt na stoupací pruhy k Fefrovským rybníkům. Podle informací Martina Grožaje by mohly být do dvou let. V příštím roce pak prachatická SÚS plánuje opravu průtahu Volar, který je součástí silnice k hraničnímu přechodu. „Tam bude oprava komplikovaná a řidiči se musejí připravit na delší uzavírku,“ uzavřel.