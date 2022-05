Podívejte se, kdo letos kandiduje na krále Budějovického Majálesu a z jaké školy

Hostování znají v Jankově i z mládežnických družstev. Dojíždějí sem děti z Budějovic i z okolních vesnic. „Někde mládež nemají nebo mají děti u nás kamaráda a my nikoho nevyháníme,“ popisuje Ivan Melmer, jak se děti dostávají k jankovským týmům. Děvčata či kluci zde hostovala nebo hostují z Holašovic, Čakova, Kvítkovic či Lipí. Základ soutěžních družstev jsou ale místní mladí.

Spousta času

„Hlavní člověk, na kterém stojí mládež je Marie Vaňková,“ vyzdvihuje členku sboru, která mladým hasičům věnuje spoustu času.“Ostatní také samozřejmě pomáhají, ale bez ní by to nešlo,“ dodává Ivan Melmer a připojuje, že nemalý podíl na chodu mladých hasičů má také strojník a trenér Jaroslav Hovorka.

Momentálně ale chybí za Jankov v soutěžích muži. Zásahová jednotka v Jankově funguje, ale družstvo pro sport se nedaří poskládat. „Měli jsme muže, ale zestárli, já byl také mezi nima, teď je nám kolem šedesáti, tak nemůžeme na soutěže dát družstvo dohromady,“ vysvětluje Ivan Melmer. Připomíná ale, že právě soutěže oživily v různých generacích v minulosti zájem o činnost ve sboru.

Finanční nároky

Problém je bohužel i finanční náročnost hasičského sportu. “Začíná to být jako v ostatních sportech. Materiál je drahý. Jedna hadice stojí dva a půl, tři tisíce korun, rozdělovač deset tisíc a speciály ještě víc,“ naznačuje Ivan Melmer, kolik stojí vybavení.

Hasiči mají naštěstí velkou podporu obce. „Obec nás dost podporuje, starosta i zastupitelstvo,“ říká Ivan Melmer s tím, že se to týká požárního sportu i zásahové jednotky. Auto se například před několika lety kupovalo přes dotační program a obec navýšila příspěvek, aby nový automobil měl potřebné moderní komunikační vybavení.

Dvakrát Plamen

K velkým událostem poslední doby patřilo pořádání podzimního a jarního obvodového kola soutěže Plamen. Hned pro dva obvody najednou. Na podzim se sjelo do Jankova 32 družstev mladých hasičů na štafety a na jaře dokonce 35 družstev, přes tři stovky žáků. „Dopoledne jsme dělali soutěž pro jeden obvod, odpoledne pro druhý obvod. Účastníci ale byli ukáznění,“ zdůraznil Ivan Melmer,

Zvládlo se i střídání takového množství lidí na parkovacích plochách. Ukázalo se, jak klidně dokáží hasiči řešit komplikované situace i když to nesouvisí s požárem nebo povodní.

Spolupráce

Jankovští hasiči si přitom váží i spolupráce se sportovním klubem SK Jankov, který jim přenechává tréninkové hřiště. „Dík patří také majitelům pozemků, kteří nám vyšli vstříc,“ říká Ivan Melmer k zajištění soutěží.

Okresní sdružení hasičů je hlavním patronem Plamenu a zajišťuje organizaci soutěže, rozhodčí, odměny pro vítězná družstva nebo oběd pro děti. A jankovští pořadatelé nezapomněli, kromě tašek se sladkostmi ani na symbolické dárky. „V Holašovické keramice jsme nechali vyrobit pro každé družstvo keramickou placku, aby na nás nezapomněli,“ usmívá se Ivan Melmer a děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na odměny. "Byli to například sochař - kameník Richard Rudovský z Holašovic, Jihobrik Holašovice, Kaufland České Budějovice, obchod potravin JIP ČB," uvedl Ivan Melmer. Při Plamenu mladí hasiči předvedou nejen požární útok, ale také střelbu, šplh na laně nebo topografii v závodě všestrannosti.

V srpnu čeká jankovské hasiče pořádání tradiční soutěže v požárním sportu "O putovní pohár starosty".

Strojnická péče o mašiny

Od 18 let je členem SDH Jankov Jaroslav Hovorka. "Dnes je to 39 let," říká s úsměvem strojník dobrovolných hasičů. Jeho hlavním úkolem je péče o techniku kterou má SDH Jankov k dispozici - terénní automobil, který slouží sboru tři roky nebo dvě mašiny - na soutěže a zásahovou. "V autě je zásahová PPS 12 a na soutěže PPS 18, jsou to takzvaně babičky, ale máme je zgenerálkované v dobrém stavu," zdůrazňuje k základní části hasičského vybavení Jaroslav Hovorka.

Zásahová je "dvanáctka", klasická motorová stříkačka o objemu 1200 kubických centimetrů. Výkon PPS 12 při sací výšce 1,5 m a tlaku 0,8 Mpa je 1200 l/min. Laikovi by se to možná zdálo málo, hlavně při sledování hasičských soutěží. Ale jak upozorňuje Jaroslav Hovorka autem se také stále nejede na plný plyn. "O povodních byla v akci 20 hodin denně," říká jankovský strojník a doplňuje, že výkon ovlivňuje také to z jaké hloubky se čerpá voda nebo do jakého převýšení na hadicích se výtlakem musí dostat.

A že je Jaroslav Hovorka vidět ve zbrojnici několikrát za týden? "Máme družstvo žen, mužů i dětí. Údržba se musí dělat při chvílích, jak je čas. Auto, obě mašiny, plovoucí čerpadlo, vše se musí udržovat v chodu," vypočítává Jaroslav Hovorka. Dodává, že k výbavě zásahového vozidla patří i motorová pila a minulý měsíc se podařilo za velké podpory zastupitelstva OU Jankov se starostou Janem Jílkem a velitelem zásahové jednotky SDH Jankov Petrem Svobodou zakoupit tři soupravy dýchací techniky.

A jak se uplatní například zmíněná motorová pila? "Často jezdíme při zásazích odklízet padlé stromy nebo ulámané větve," říká Jaroslav Hovorka a připomíná, že když jdou bouřky od západu je Jankov a okolí pravidelně postižen, jak bouřky obcházejí Kleť. Pokud je neodkloní Bukovák směrem na Zliv, dává najevo Jaroslav Hovorka, že ani dospělým hasičům meteorologie není cizí i když je dána třeba léta sbíranými zkušenostmi.