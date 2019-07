Když jede dnes 27letý Hlubočák Tomáš Severa do města na poštu nebo úřad, místo k zaparkování musí chvíli hledat. A ne vždy je jeho snaha úspěšná. Obzvláště teď v sezoně, kdy je město zaplněné turisty, totiž pro místní volná parkovací místa nezbývají.

To by se ale už zanedlouho mělo změnit. Jen pár dní zbývá do otevření nového parkoviště. To vyrostlo ve Zborovské ulici, v těsné blízkosti zdejší sýpky.

Jak uvedl Karel Vácha ze společnosti Stavitelství Karel Vácha a syn, jež výběrové řízení na nové parkoviště vyhrála, stavba byla předána včera. „Kolaudace je naplánovaná na příští týden,“ uvedl Karel Vácha.

Dodal, že zde vzniklo více než třicet parkovacích míst. Ta budou navíc dle slov Jaroslava Rady z podniku místního hospodářství určena jen pro místní. „Musí mít ale registrační kartu, která je opravňuje na takovýchto místech parkovat,“ dodal s tím, že jich do dnešního dne vydali zhruba 1350.

„Já to určitě vítám, protože hlavně v létě bude konečně kde zaparkovat,“ dodal Tomáš Severa.

Cena nového parkoviště měla být přes dva a půl milionu korun včetně DPH, konečná cena ale nakonec narostla, a to o 580 tisíc. „Bojovali jsme s neúnosností zemin, proto jsme osmdesáti centimetrovou vrstvu museli vyměnit za kvalitní podloží,“ vysvětlil Karel Vácha.