Hluboká nad Vltavou - Další pompézní vizi proměňují ve skutečnost Hlubočtí. V nevyužívaném zarostlém meandru řeky Vltavy pod zámkem vyrůstá moderní přístav. V budoucnu byl měl nabídnout zázemí pro 73 malých plavidel a jednu velkou osobní loď. Hotov má být na podzim roku 2014.

Nový přístav, jehož investorem je Ředitelství vodních cest, bude stát 154 milionů korun.

Stavba začala na jaře letošního roku a jak uvedl tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest Václav Straka, pokračuje podle plánu. „Práce trochu pozastavily povodně, ale na výsledný termín to nebude mít vliv. Dokončení je plánováno na podzim příštího roku tak, aby na plavební sezónu 2015 bylo vše připraveno," upřesnil Václav Straka.

Pro budoucí přístav už je odbagrovaná jáma, opevnil se ostrůvek, který byl poničený při povodních, a v současné době se pracuje na výstavbě přístavního bazénu.



Ruch na stavbě denně pozoruje František Janát, který bydlí v Zámostí a kolem rostoucího přístavu každý den jezdí. On patří k té polovině hlubockých obyvatel, kteří považují přístav na Hluboké za zcela zbytečný. „Plavební komora budiž, ale přístaviště je úplně zbytečné. Nejsem proti, ale myslím si, že jsou to vyhozené peníze," domnívá se František Janát.



Členové hlubocké komise pro cestovní ruch ale tvrdí, že malebný přístav přiláká turisty a jejich město se celkově zatraktivní. „Peníze nešly použít na nic jiného a je dobře, že skončily tady na Hluboké," řekl Deníku před časem předseda komise David Šťastný.

Kolem přístavu povede cyklostezka

Letos měla svou premiéru nová plavební komora v Hluboké nad Vltavou. Ta umožňuje doplout z Českých Budějovic až k Hněvkovické přehradě. Sezona však příliš úspěšná nebyla. Kvůli povodním byla cesta pro velké lodě uzavřena až do 15. srpna a od 12. září je odstavena opět kvůli rekonstrukci toku na vodní elektrárně na Hněvkovické přehradě.



Výletní parníky letos z Českých Budějovic vůbec nepluly. „Jezdili jsme z přístaviště Hluboká Hamry dvě linky denně do Purkarce a tři linky na Karlův hrádek," řekl šéf Českobudějovické plavební a.s. Štěpán Machart.



Podle Jana Flíčka, vedoucího provozního střediska České Budějovice Povodí Vltavy, si ani vyjížďky na malých lodích lidé moc nedopřávali. „Provoz je malý, žádný velký zájem nebyl," shrnul Jan Flíček.



Nový přístav vzniká na místě nevyužívaného meandru u levého břehu Vltavy pod hlubockým zámkem. Moderní stání tu najde 73 malých plavidel a jedna velká osobní loď.



Jak zmínil Václav Straka, mluvčí Ředitelství vodních cest, samozřejmostí budou přípojky vody a elektřiny pro každou loď, stejně jako skluz pro spouštění lodí a místo pro odevzdání odpadů. Lodě navíc budou v přístavu v bezpečí i v době povodní.



Další novinkou, kterou uvítají zejména milovníci cyklistiky a in-line bruslení, bude i nová cyklostezka kolem přístavu. Ta se u hlubockého sportoviště napojí na současnou trasu z Českých Budějovic a povede přímo po břehu řeky kolem budoucího přístavu, koupaliště až k mostu, za nímž vyústí na cyklostezku na Purkarec a dále Týn nad Vltavou. Cyklisté tak nebudou muset jezdit po hlavní silnici jako doposud.



Stavba stezky už se projekčně připravuje. „Když to dobře půjde, bude hotova současně s přístavištěm na podzim 2014," řekl vedoucí hlubockého stavebního úřadu Petr Smrčka s tím, že záležet to bude hlavně na tom, zda se podaří sehnat potřebné peníze. Na stavbu cyklostezky v řádech milionů chce Hluboká žádat o dotace.