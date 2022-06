Změn doznala i relaxační zóna. K již dříve vysázeným dubům devatenácti přibyly květiny, menší tribuna, tři velké houpačky s výhledem na zámek nebo 15 lehátek. „Přidali jsem tam další gril se dřevem a stoly, takže si zde lidé mohou moci něco ugrilovat, přičemž si u nás mohou koupit i maso,“ řekl.

Sportovci si zde kromě koloběžek a elektrokol mohou zapůjčit nově i kola, u mola pak přibyl ke dvěma člunům ještě jeden další. Místní basebalisté a softbalisté zase hrají své zápasy pod novými světly. Vylepšení se dočkal i koktail bar. Ten v sobě pojme nově až pět set lidí. Už 11. června jej vyzkouší první svatebčané. „Udělali jsme tam novou pergolu a nový beduínský stan. Je v takovém karibském stylu, pláž tam je, jen moře chybí,“ dodal s úsměvem na tváři.

Cvičení s vlastní vahou

Na příznivce sportu myslí i v Českých Budějovicích. Realizovat se má například workoutové hřiště na Pražském předměstí. Primátor města Jiří Svoboda uvedl, že se aktuálně bude vypisovat výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Stane se tak dalším místem, kde mohou lidé venku cvičit se svou vlastní vahou. Zatím je to možné jen v lokalitě u Malého jezu. Tam chodí i Jan Blažej z Českých Budějovic. „Chodím sem pravidelně již třetím rokem zhruba pětkrát až šestkrát týdně každé ráno před prací po celý rok, a to i v zimě. Cvičení na workoutovém hřišti se stalo plnohodnotnou součástí mého každodenního života. Na workoutovém hřišti jsem potkal mnoho podobně smýšlejících lidí, kteří se stali mými přáteli a cvičení ve více lidech je vždy příjemným zpestřením pravidelného cvičení,“ pochvaloval si otec dvou dětí.

Současně s tím ale dodal, že je škoda, že je to jen jedno vybudované workoutové hřiště za několik poslední let. „Je to velká škoda, protože od jara do podzimu je tu běžně za hezkého počasí v odpoledních hodinách klidně i patnáct cvičících najednou, což je na tak malé hřiště neúnosné. Zájem o další hřiště v dalších částech města ze strany cvičících lidí je veliký, bohužel zatím naše požadavky nebyly vyslyšeny a město nebylo schopné další workoutové hřiště postavit. V současné době připadá na celé krajské město pouze jedno malé workoutové hřiště. Další by tak umožnilo i dalším lidem z Budějic vyzkoušet si tento venkovní sport a třeba by je to, stejně jako mne, motivovalo k aktivnějšímu způsobu života,“ myslí si.

Vyrůst do budoucna by mělo hřiště u cyklostezky z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou. Zpracovaná už je dokumentace a vydané stavební povolení. „Hřiště ale leží v trase budoucího teplovodu z JE Temelín a jeho realizace je tedy vázaná na dokončení této akce,“ vysvětloval budějovický primátor.

Dodal, že se připravují hřiště v parku Stromovka na části stávající asfaltové plochy, kde se v současné době hledá zhotovitel, v Rožnově na pravém břehu Vltavy mezi cyklostezkou a hřištěm TJ Meteor, kde ale chybí projektant, nebo v Suchém Vrbném, konkrétně v parku podél Dobrovodského potoka za supermarketem Albert, na nějž se připravuje projektová dokumentace. Další hřiště z participativního rozpočtu se plánuje v Novém Vrátě poblíž rybníků.

Z historie



Počátek workoutových hřišť se pojí se začátkem streetworkoutu, který vzešel z pouličních tréninků chudých afroamerických obyvatel, kteří neměli dostatek financí k návštěvě posiloven, a proto využívali pro posilování dětská hřiště a další prvky, které se nacházely ve venkovním prostoru. Díky rozmachu internetu se následně skrze videa jednotlivé cviky rozšířily po celém světě a našly v mnoha zemích početné následovníky. Pak již nebylo daleko od vzniku prvních workoutových hřišť tak, jak je známe nyní. Samotné cviky vychází z tradiční kalisteniky, tedy z cvičení s vlastní vahou, které praktikovali již staří Řekové před více jak 2 tisíci let. Každý cvik lze začít od jednodušších variant kliku, shybu, visu, dřepu až po nejnáročnější formy cviku v podobě muscle up, back lever, front lever, planche, human flaf atd.