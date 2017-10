Na Hlubokou už MHD příští rok nedojedete

Hluboká nad Vltavou – Panika v uplynulých dnech zavládla mezi obyvateli Hluboké nad Vltavou. Ti se dozvěděli, že sem po šestnácti letech od zavedení přestane jezdit linka číslo 4 městské hromadné dopravy.

Od příštího roku už do Hluboké nad Vltavou MHD nedojedete. Červené autobusy už brzy nahradí modrými.Foto: Deník/ Klára Skálová

To potvrdil i hlubocký starosta Tomáš Jirsa. „Končí nám smlouva,“ vysvětloval. Spoj tu ale podle jeho slov bude jezdit dál, jen ho od 1. ledna příštího roku zajistí místo dopravního podniku společnost Jikord.



Připravovat na změnu se nemusí jen v Hluboké nad Vltavou. Nová situace se stejně tak dotkne lidí žijících v Hrdějovicích a v Hosíně. Starosta obce Jan Říčánek proto plánuje informační setkání se zástupci společnosti Jikord, na němž by se místní měli dozvědět, co s sebou změna dopravce přinese.



Nejdříve to byla linka číslo 104, pak se z ní stala linka číslo 4. Už od příštího roku ale bude do Hluboké nad Vltavou místo linky číslo 4 jezdit modrý autobus společnosti Jikord. Šestnáct let od zavedení Městské hromadné dopravy (MHD) do této obce se totiž mění dopravce, který bude linku na trase České Budějovice – Hluboká nad Vltavou zajišťovat.



Viktor Lavička, mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice (DPMČB), vysvětloval důvody, proč po tolika letech dochází ke změně. „Dopravní podnik v průběhu letošního roku požádal krajského koordinátora dopravy, tedy společnost Jikord, o finanční kompenzaci ztráty z provozu linek, které obsluhují okolní obce, tak je běžná praxe i u ostatních linkových dopravců. Na základě následných jednání společnost Jikord navrhla řešení v podobě zajištění provozu některých linek nebo jejich částí jiným dopravcem,“ uvedl mluvčí DPMČB. Za dopravní obslužnost některých obcí je totiž dle platné legislativy zodpovědný Krajský úřad Jihočeského kraje nikoliv město České Budějovice. Ke změně v dopravci tak dojde od 1. ledna následujícího roku.



ODJEZD Z MERCURY

Ta se nedotkne jen Hlubockých, ale i lidí žijících v Hosíně a Hrdějovicích, tedy i linky šest. Od Nového roku navíc přestane jezdit i linka číslo 7 v úseku Boršov nad Vltavou – Vrábče.



Josef Michálek, dopravní specialista ze společnosti Jikord, ale ujišťoval, že o žádný ze spojů, na který jsou tady lidé zvyklí, nepřijdou. „Rozsah spojů bude zachován a spoje budou také vedeny po shodné trase jen s výjimkou výchozí zastávky,“ řekl Josef Michálek s tím, že autobusy budou nově odjíždět z nádraží na střeše OC Mercury.



JINÉ JÍZDENKYZároveň poukázal na další změny, které tímto pro tyto cestující nastanou. Ti už nemohou jako doposud využívat primárně jízdenek DPMČB. Koupit si budou muset buďto standardně u řidiče jednosměrnou jízdenku, nebo využijí zvýhodněné jízdenky, a to buď na sedm, 30 nebo 90 dnů. Ty zakoupí na autobusovém nádraží v Českých Budějovicích (u dopravců GW BUS a DPMČB) a na vlakových nádražích ČD v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou. „Na tyto předplatní jízdenky je možné cestovat současně vlaky, autobusy veřejné linkové dopravy a při zakoupení zóny MHDČB i vozidly MHD,“ dodal Josef Michálek.



NEJEN ČTYŘKA

Tím ale změny v přepravě cestujících na Českobudějovicku nekončí. Další by dle slov Josefa Michálka měly přijít na řadu v dalším roce. „Do budoucna se to nejspíš dotkne linek 16 a 19.“