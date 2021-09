Výstava potrvá do 17. 10. 2021, architektura výstavy: Petra Ptáčková Osovská, Jiří Ptáček, grafika: Gabriela Vrchotová, spolupráce při realizaci výstavy: Eva Volfová, Ivana Pešková, poděkování: Jaroslav Kopecký, Daniela Winterová.

Mezi nominovanými snímky je řada českých i zahraničních dokumentů. Z tuzemských je to například nejnovější snímek presidenta festivalu Steva Lichtaga „Stingl - Malý velký Okima” nebo dokumentární film „Můj otec Antonín Kratochvíl“ od držitele čtyř cen World Press Photo Antonína Kratochvíla. V rámci festivalu proběhne také řada tematických výstav, přednášek a besed. Některé z nich jsou určeny pro studenty a budou živě streamovány do středních škol po České republice.

Již 18. ročník Mezinárodního filmového festivalu Voda Moře Oceány proběhne v Hluboké nad Vltavou zve na program až do 19. září 2021.

Hledáte tipy pro volný čas, můžete jít zdarma do kina na filmy o vodě nebo na novou výstavu do galerie v Týně nad Vltavou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.