Město vzniklo u pomezního hradu, který dnes patří pod správu Národního památkového ústavu. Podle kastelána Jana Smolíka se nyní věnují zaměstnanci údržbě nebo přípravě na otevření zimní prohlídkové trasy. Pokud to situace dovolí bude se provádět od února. „Ve vypsaných termínech, dvakrát do týdne,“ říká Jan Smolík a připojuje, že je to spojeno s tím, že v rámci jarních školních prázdnin přijíždějí lidé na Novohradsko a chtějí se podívat na hrad i mimo hlavní sezonu.