Martin Pták z Archeologického ústavu JU uvedl, že se zde v průběhu dvoutýdenního průzkumu podařilo odkrýt jižní zeď paláce a pod povrchem zde najít pozůstatky zvířecích kostí, kovů i keramiky. „Na těch pár čtverečních metrech se nám podařilo získat několik desítek nálezů zlomků keramiky ze 13. století,“ popsal nálezy s tím, že zde několika drobnými zlomky bylo zastoupeno i pravěké období.

To vše zjistili odborníci za pomoci nejmodernější technologie – elektromagnetické tomografie. Jak uvedl geofyzik Jiří Šindelář, díky snímání odporu, respektive vodivosti materiálu v zemi, se pod ni mohli podívat a vytipovat tak místa, kde by mohla být nějaká kulturní vrstva.

„Zajímavý je také kruhový propad, který se nachází na jihozápadní straně hradu. Podle výsledků měření nám vychází, že se pod ním nachází materiál silně nasycený vodou. Vypadá to tedy, že v těchto místech byla studna nebo cisterna, přičemž druhá varianta zatím vypadá pravděpodobněji,“ přiblížil Jiří Šindelář výsledky výzkumu.

Cílem do budoucna je podle archeologa z JU Rudolfa Krajíce vytvořit z místa dlouhodobý projekt. „Abychom se sem mohli se studenty vracet na praxe a zároveň se jednalo o regulérní a základní archeologický průzkum, jehož výsledky budou co nejvíce přeneseny turistické veřejnosti,“ shodovali se Rudolf Krajíc a Jindřich Soukal, radní města Hluboká nad Vltavou. To je od loňského roku majitelem hrádku.

„Chceme podávat informace našim občanům a turistům o tom, jak to tu vypadalo. Chceme pracovat na 3D vizualizacích tak, jak je to běžné ve světě,“ dodal hlubocký radní s tím, že by tomu tak mělo být za další dvě sezony.