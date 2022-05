Jihočeští policisté věnovali prevenci nehodovosti minulý týden (do 22. května 2022) velkou akci, při které bylo nasazeno 160 strážců zákona především z pořádkové a dopravní služby. Během pěti dnů zastavili 743 motorových a nemotorových vozidel. „Zjistili jsme 202 přestupků,“ říká Milan Bajcura s tím, že cyklisté, na které byla akce primárně zaměřena, se dopustili 28 přestupků. Hříšníci se našli ale i mezi řidiči automobilů. V 58 případech překročili nejvyšší dovolenou rychlost, deset jich drželo při jízdě mobilní telefon a dva požili před jízdou či během ní alkohol. Na Budějovicku u Nové Vsi jel řidič 130 km/h v úseku, kde je dovoleno jet nejvýše 90 km/h, navíc byl opilý. Skončil v cele a auto bylo odtaženo.

Zabavený řidičák

Dopravní policisté z Českých Budějovic prováděli ve čtvrtek 19. května 2022 měření rychlosti na silnici II/156 mezi krajským městem a Trhovými Sviny. "Po 14 hodině mezi Strážkovicemi a Novou Vsí u Českých Budějovice změřili řidiče osobního vozidla tovární značky Škoda Rapid," popsal počátek kontroly hříšníka Milan Bajcura. Řidič jel na úseku, kde povolená nejvyšší rychlost v jízdě 90 km/h – rychlostí převyšující 130 km/h. Proto ho za pár okamžiků policisté zastavili, zjistili jeho totožnost (roč. 1984) a zároveň z jeho dechu cítili závan návykové látky. "Proto jej vyzvali k provedení testu na zjištění alkoholu v dechu přístrojem Dräger. Výsledek měření vykázal 1,5 promile, což za pár minut potvrdil opakovaný test," doplnil Milan Bajcura.

Zastavený muž s naměřeními hodnotami souhlasil a nepožadoval své vyšetření v zdravotnickém zařízení. Strážci pořádku mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. K další jízdě zabrali nařízeným odtahem uvedené osobní vozidlo.

Vzhledem k okolnostem případu a osobě zmíněného muže ho zadrželi a převezli o policejní cely. O celé události vyrozuměli dosahového státního zástupce. Druhého dne odpoledne proběhly úkony dle zkráceného přípravného řízení, kdy si muž převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Nebezpečné chování na tahu z Budějovic do Písku

Cílem podobných preventivních akcí je především zvýšit ukázněnost řidičů. Ta totiž ovlivňuje i dlouhodobé statistiky nehodovosti. Třeba nesprávné předjíždění nebo nedání přednosti v jízdě způsobují řadu havárií na silnici I/20 mezi Budějovicemi a Pískem.

Jenže silniční spojení krajské metropole a okresních měst v jižních Čechách už v současnosti neodpovídá na mnoha místech potřebám dnešní dopravy. Míní jihočeský expert organizace BESIP Václav Kovář. "Jsou to silnice první třídy, kde schází vhodná místa pro předjíždění," vysvětluje Václav Kovář, co z hlediska bezpečnosti neodpovídá na hlavních jihočeských komunikacích nárokům stále se zvyšujícího provozu.

Řidiči, kteří se pak dostanou do kolony vozidel nebo musí jet pomalu třeba za nákladním autem, proto mají jen krátký čas na předjetí a tím se mohou snadno dostávat do nebezpečných situací. Jsou to v podstatě podle Václava Kováře všechny hlavní směry z jihočeské metropole. "Na Jindřichův Hradec, na Český Krumlov, na Týn nad Vltavou nebo na Písek," vyjmenovává Václav Kovář a dodává, že jedinou výjimkou je dálnice mezi Českými Budějovicemi a Táborem. Václav Kovář lituje, že například stavba D4 má zpoždění a neuvažuje se o jejím prodloužení za Písek směrem na České Budějovice. "Dálnice D4 tu měla být už deset let," říká Václav Kovář a doporučil by prodloužení dálnice vyměnit za plánované rozšíření trasy mezi Českými Budějovicemi a Pískem na uspořádání 2 + 1, jak je chystáno v příštích letech Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. I rozšíření na 2 + 1 bude ale podle Václava Kováře přínosem.

Jsou Jihočeši agresivní?

K předjíždění na poslední chvíli doplňuje expert BESIPu zajímavý postřeh. Před čtyřmi roky se uskutečnil průzkum na téma agresivity řidičů. Jihočeši vyšli nejhůře z celé republiky. Václav Kovář míní, že to mohlo být způsobeno právě nedostatkem míst k předjíždění. Když se vozidlo, které chce předjet, konečně dostane k místu, kde končí plná čára, má krátký úsek na předjetí. A před zatáčkou nebo další plnou čárou pak zase musí prudce brzdit. Do pruhu se řadí na poslední chvíli, brzdí a řidičům předjížděných vozidel se to může zdát jako vybržďování.

"Málo se počítá s takzvanou psychikou řidiče," doplňuje Václav Kovář s tím, že jízda v koloně klade velké nároky na psychiku a ovlivňuje soustředění nebo odhad situace. A to se může hlavně u některých méně zkušených řidičů negativně promítnout do bezpečnosti jízdy.

Dopravní expert připomíná, že i zbytečně pomalá jízda některých řidičů v úsecích, které jsou jinak přehledné a tedy za dobré viditelnosti a sucha není důvod nevyužít dovolenou rychlost, může způsobovat nechtěné problémy. Právě tím, že se ostatní řidiči snaží předjet někdy bez dostatečného ohledu na bezpečnost.

Mladí řidiči

Podle Romana Tlapáka, učitele českobudějovické Profiautoškoly, která spolupracuje s Ústředním automotoklubem může nehodovost u mladých řidičů ovlivnit také to, že nemají dostatek zkušeností. "Když vyjdou z autoškoly, umí ovládat vozidlo, ale dostávají se k vozidlům s velmi silným motorem a neumí vždy odhadnout, jak se takové vozidlo chová," upozorňuje dlouholetý učitel autoškoly. Doplňuje, že moderní auta sice mají různé prvky aktivní a pasivní bezpečnosti, a někdo může podlehnout dojmu, že ho to zachrání v případě havárie, ale není to pravda. !Všichni konstruktéři se snaží zmírnit následky nehod, ale ještě nikdy nepřekonali fyzikální zákony. Spousta mladých řidičů se v tomhle plete a je to jejich velká chyba," zdůrazňuje Roman Tlapák.

Pro Deník se učitel autoškoly vyjádřil i k úvahám, že by se sedmnáctiletí mohli učit jezdit pod dozorem dospělé osoby, ale ne třeba učitele autoškoly. "Tady je třeba říci, kdo bude ten, co bude učit sedmnáctileté řídit. Měl by projít nějakým procesem vzdělávání včetně přezkoušení z pravidel silničního provozu," říká Roman Tlapák. Doplnil, že ve své praxi vidí, kolik zlozvyků mají starší řidiči, kteří si přijdou rozšířit oprávnění třeba na obytný přívěs za osobní automobil. Uvedl, že je například překvapen tím, kolik řidičů porušuje pravidlo o tom, že při odbočení se ukazatel změny směru dává před započetím úkonu a má být zapnutý dokud manévr není dokončen.

Nebo u stopky mnozí jen přibrzdí, ale nenaplní vyhlášku v tom, že by vozidlo uvedli do klidu, aby se mohli důkladně rozhlédnout. K dalším zlozvykům patří třeba nedodržení maximální dovolené rychlosti na přejezdu, což je v Českých Budějovicích bohužel poměrně časté. A podel Romana Tlapáka by při změně současného systému výuky například šlo o to, aby se tyto zlozvyky starších řidičů neučili ti, kteří se budou učit řídit.