Český parlament čeká letos projednávání novely, která by měla upravit podmínky pro držení střelných zbraní. Odborníci se na jedné straně vesměs shodují v tom, že legislativa je u nás poměrně přísná. A pro získání zbrojního průkazu je třeba splnit několik podmínek. Na druhou stranu se neustále zvyšují počty legálně držených zbraní a s tím i riziko jejich zneužití.

V Jihočeském kraji bylo podle posledních úplných statistik z konce roku 2022 evidováno 28 063 držitelů zbrojních průkazů a zbraní registrovaných na zbrojní průkaz bylo ve statistikách napočteno 90 648 kusů. Podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera dlouhodobě legálně držených zbraní přibývá.

Pokles jen dvakrát

Od roku 1996 poklesl počet legálně držených zbraní na jihu Čech jen dvakrát ve srovnání z roku na rok. Bylo to v roce 1998 a potom v roce 2009, ale po poklesu se v různě dlouhém období počty zase vrátily na předchozí úroveň a dále rostly. Většinou přibude registrovaných zbraní na zbrojní průkaz dva až tři tisíce ročně, ale ve srovnání let 2021 a 2022 statistiky policistů ukazují skok přibližně o pět tisíc kusů. Loňská celková čísla budou teprve oznámena.

Ve srovnání všech krajů České republiky byly jižní Čechy na konci roku 2022 na čtvrtém místě co do počtu držitelů zbrojních průkazů i pokud se týká počtu legálně držených zbraní. Na špici byl Středočeský kraj, kde policie evidovala 46 887 lidí se zbrojním průkazem a 151 449 legálních palných zbraní na zbrojní průkaz. V jižních Čechách, jak už bylo zmíněno, to bylo 28 063 lidí a 90 648 kusů zbraní. Na konci žebříčku byl nejmenší Karlovarský kraj, kde bylo evidováno 7 675 držitelů zbrojních průkazů a 23 619 legálně držených registrovaných zbraní na zbrojní průkaz.

Sportovci i myslivci

Zbrojní průkaz opravňuje k držení střelných zbraní za různým účelem. „Lidé mají střelné zbraně pro sportovní účely, jako myslivci, pro osobní ochranu nebo i pro sběratelské účely,“ říká Jiří Matzner a připojuje, že i bezpečnostní opatření spojená s držením zbraní jsou různá. Například při vyšších počtech kusů musí mít majitel nejprve trezor a případně až trezorovou místnost. A držení více kusů zbraní třeba sportovci nebo sběrateli není nic neobvyklého. K získání zbrojního průkazu je ale například nutný i doklad od praktického lékaře a tento posudek se aktuálně obnovuje každých deset let. Novela zákona by to mimo jiné měla zpřísnit a lhůtu zkrátit.

K různým zpřísněním pro legální držení zbraní už ale v minulosti v České republice došlo. Byly například zrušeny hromadné zbrojní průkazy, které využívaly různé bezpečnostní služby, aniž by individuální nositelé zbraní sami museli mít zbrojní průkaz.

Zbraňové amnestie

Mezi veřejností jsou také nelegálně držené střelné zbraně nebo munice, často ještě pozůstatky ze 2. světové války, které je možné odevzdat při tak zvaných zbraňových amnestiích. Ta poslední byla v roce 2021 od 1. února do 31. července. Jihočeši při ní odevzdali 343 zbraní a 6187 kusů střeliva.

Veřejnost mohla už popáté předat policii zbraně a střelivo podléhající registraci. Policie nezjišťuje, kde odevzdávající zbraň koupil, nebo jak k ní přišel. Po nezbytném zápisu ale putuje zbraň na odbor kriminalistické techniky a expertíz, kde se zkoumá, zda nebyl zbraní spáchán trestný čin, či zda není v policejní evidenci z dřívější doby.

Historické kousky

Nezajímavější odevzdaným kouskem v roce 2021 byl na jihu Čech americký samopal z roku 1942 vyrobený známou automobilkou General Motors. Policii byl předán dokonce i automatický kanón do vojenského letadla ráže 30 x 115 milimetrů, který byl používán v mnoha sovětských vojenských letadlech typu MiG nebo Suchoj od poloviny 50. let 20. století.