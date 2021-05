Počet vyléčených se zvýšil o 65 na 91 217 uzdravených, z minulých dnů bylo koronerem či zdravotnickými zařízeními dohlášeno 43 úmrtí. Dosud bylo v kraji verifikováno v souvislosti s COVID-19 celkem 1 728 úmrtí. Kumulativní počet diagnostikovaných je 96 444. Počet aktuálně pozitivních poklesl o 14 na 3 577 osob.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 636 suspektních vzorků a 36 vzorků od samoplátců, potvrzeno bylo 165 případů, k nemocným přibylo 73 žen a 92 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (60), Táborsku (22), Jindřichohradecku (21) a Strakonicku (19).

„Za čtvrtek bylo verifikováno sedm desítek případů, kde došlo k přenosu kontaktem s pozitivní osobou v rodině, mezi příbuznými nebo sousedy. Ve dvanácti případech šlo o přenos na pracovišti, v jednom ve zdravotnickém zařízení, dva případy jsme zaznamenali jako import ze zahraničí, a sice ze zemí, které se prakticky v přehledu importů neobjevují, a to z Velké Británie a Mexika,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 3 634 aktivních případů je jich aktuálně evidováno 1 267 na Českobudějovicku, 508 na Táborsku, 457 na Písecku, 415 na Jindřichohradecku, 355 na Prachaticku, 333 na Strakonicku a 299 na Českokrumlovsku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 242 758 PCR vyšetření. V povinné karanténě se ke čtvrteční 18. hodině nacházelo aktuálně 1 613 osob, počet vyšetřených samoplátců v regionu dnes stoupl o 36 a je momentálně 14 935,“ konstatovala epidemioložka KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo kumulativně k úternímu večeru na jihu Čech pozitivních 50 107 žen a 46 502 mužů. Z celkových 96 609 dosud potvrzených případů je 27 789 z Českobudějovicka, 15 847 z Táborska, 15 707 z Jindřichohradecka, 12 169 z Písecka, 10 498 ze Strakonicka, 7 785 z Českokrumlovska a 6 814 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo 9 896 dětí ve věku do 14 let, z toho 2 090 do čtyř, 3 601 od pěti do devíti a 4 205 od deseti do čtrnácti. 9 415 pozitivních patří do kategorie 15 až 24, 12 595 do kategorie 25 až 34 let, 16 307 do kategorie 35 až 44 let, 18 457 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 798 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 16 141 nemocných patří věkové skupiny 65+, z toho 9 038 případů je ve věkové skupině 65 – 74 let a 7 103 ve věkové skupině 75+.

KHS Jihočeského kraje