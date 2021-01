Od úterý do středy přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 1 066 suspektních vzorků a 79 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k středeční 18. hodině 504 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 260 žen a 244 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (171), Táborsku (88) a Jindřichohradecku (82). „Ve sto pětatřiceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a ve stovce na pracovišti. Tři případy se týkaly škol. Nově onemocnělo také čtrnáct zdravotníků a dvaatřicet klientů či pracovníků sociálních služeb. Pět osob se infikovalo při pobytu mimo region. U dalších případů zatím nebylo možné zdroj nákazy určit,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Aktuální rizikový index protiepidemického systému PES platný pro celou ČR se ve středu 13. ledna snížil z 84 na 81 bodů a nadále setrvává v parametrech pátého, nejvyššího stupně koronavirového rizika – kritický stav.

Ze stávajících 7 273 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 2 309 na Českobudějovicku, 1 143 na Jindřichohradecku, 1 116 na Táborsku, 843 na Písecku, 699 na Českokrumlovsku, 584 na Strakonicku a 579 na Prachaticku. Celkem 743 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 146 155 vyšetření. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo 2 459 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu zvýšil o 79 na celkových 11 898,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve středu večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 25 229 žen a 22 120 mužů. Z celkových 47 349 dosud potvrzených případů je 14 437 z Českobudějovicka, 8 136 z Táborska, 6 920 z Jindřichohradecka, 5 695 z Písecka, 5 179 ze Strakonicka, 3 600 z Prachaticka a 3 382 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 4 017 dětí ve věku do 14 let, z toho 815 do čtyř a 1 290 do devíti let. 4 736 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 6 148 do kategorie 25 až 34 let, 8 077 do kategorie 35 až 44 let, 9 264 případů do kategorie 45 až 54 let a 6 736 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 8 371 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

V současné době pokračuje dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Vzhledem k tomu, že počet odběrových míst pro antigenní testování a jejich provozní doba se může měnit dle zájmu ze strany veřejnosti, je dobré sledovat webové stránky jihočeských nemocnic, nebo web Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/.