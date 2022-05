O pátku 13. května 2022 dojde k opětovnému zprovoznění silnice mezi Novou Vsí a Chýnovem, která byla podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) uzavřena od 1. září minulého roku kvůli stavbě obchvatu Chýnova. Práce na silnici od Nové Vsi jsou téměř hotové. „Na místě probíhají pouze dokončovací práce,“ uvedl Adam Koloušek. Obchvat má být zprovozněn ve druhé polovině letošního roku.

Od pátku 13. května 2022 začne sloužit nová silnice z Nové Vsi do Chýnova (na snímku). Investice Ředitelství silnic a dálnic ČR. Foto: ŘSDZdroj: Deník/Edwin Otta

V Branišovské zahajují stavbu kruháče, opodál už připravují i kanalizaci

Už v minulých dnech byl také zprovozněn nový most přes železniční trať u Trocnova, jehož investorem byla Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Most slouží na vedlejší trase z Českého Krumlova do Třeboně, ale nyní její využití komplikují úplné uzavírky uvnitř Strážkovic a u Borovan. Aktuálně je například také zavřený Kozákův most přes římovskou přehradu na trase Velešín - Svatý Jan nad Malší.

Strakonická vystřídala pruhy, začíná omezení v Branišovské

Tranzitní dopravy ve směrech Třeboň – Písek a Tábor – Český Krumlov se dotýká oprava Strakonické ulice v Českých Budějovicích. Investorem je ŘSD a aktuálně je silnice zúžena ze čtyř pruhů na dva. Ve čtvrtek byly dokončeny hlavní práce na pravých jízdních pruzích v prostoru obchodní zóny u Plzeňské ulice a začaly práce na levých (středových) jízdních pruzích. Rekonstrukce Strakonické se plánuje až do 6. června.

Od příštího týdne zahájí město v Českých Budějovicích stavbu nové velké kruhové křižovatky v Branišovské ulici. Tento směr příjezdu do jihočeské metropole využívá i řada řidičů z Českokrumlovska nebo Prachaticka. Měli by počítat s tím, že část Branišovské bude úplně uzavřena (mezi u licí Milady Horákové a Jana Opletala) a objížďka povede po místních komunikacích.

Budoucí práce v Branišovské ulici.Zdroj: Zdroj: magistrát města České Budějovice

