Hygienici v pátek zaznamenali 183 nových případů SARS-CoV-2, to je o 50 méně než minulý pátek. Počet vyléčených se zvýšil o 41 na 91 288 uzdravených, potvrzeno bylo 16 úmrtí. Dosud bylo v kraji verifikováno v souvislosti s COVID-19 celkem 1 744 úmrtí. Kumulativní počet diagnostikovaných je 96 792, aktuálně pozitivních 3 760.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 676 suspektních vzorků a 32 vzorků od samoplátců, potvrzeno bylo 183 případů, k nemocným přibylo 84 žen a 99 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (57), Českokrumlovsku (27), Prachaticku (24), Jindřichohradecku (23) a Táborsku (22), dále na Strakonicku (16) a Písecku (14).

„K dnešnímu podvečeru jsme verifikovali osm desítek případů, kde došlo k přenosu kontaktem s pozitivní osobou v rodině, mezi příbuznými nebo sousedy. V patnácti případech šlo o přenos na pracovišti, ve třech ve zdravotnickém zařízení, tři případy jsme zaznamenali ve školách a pět jako import – dva z Rakouska a po jednom z Kosova, Egypta a Švýcarska,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 3 760 aktivních případů je jich aktuálně evidováno 1 315 na Českobudějovicku, 514 na Táborsku, 468 na Písecku, 424 na Jindřichohradecku, 371 na Prachaticku, 343 na Strakonicku a 325 na Českokrumlovsku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v kraji dosud indikováno 243 434 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo aktuálně 1 491 osob, počet vyšetřených samoplátců v regionu dnes stoupl o 32 a je momentálně 14 967,“ konstatovala epidemioložka KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo v kraji pozitivních 50 191 žen a 46 601 mužů. Z 96 792 případů je 27 846 z Českobudějovicka, 15 869 z Táborska, 15 730 z Jindřichohradecka, 12 183 z Písecka, 10 514 ze Strakonicka, 7 812 z Českokrumlovska a 6 838 z Prachaticka. Mezi pozitivními bylo 9 927 dětí do 14 let, z toho 2 097 do čtyř, 3 612 od pěti do devíti a 4 218 od deseti do čtrnácti. 9 436 pozitivních patří do kategorie 15 až 24, 12 625 do kategorie 25 až 34 let, 16 335 do kategorie 35 až 44 let, 18 485 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 819 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 16 165 nemocných patří věkové skupiny 65+, z toho 9 054 případů je ve věkové skupině 65 – 74 let a 7 111 ve věkové skupině 75+.

Testy ve školách

V končícím 18. týdnu dosud bylo ve školách Jihočeského kraje testováno antigenním testem 34 695 osob a zachyceno bylo 11 pozitivních testů. “V týdnu bylo testováno celkem 26 575 dětí a 8 120 pedagogů. Vyhledávací testy ukázaly pozitivitu u deseti dětí a jednoho dospělého. Následné vyšetření PCR metodou dosud potvrdilo pozitivitu u pěti žáků a jednoho pedagoga,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková.

„Celkově bylo od dvanáctého dubna, kdy začalo testování na školách, v Jihočeském kraji provedeno 198 070 testů, z toho 145 086 testů dětí a 52 984 testů dospělých. Vyhledávací testy ukázaly pozitivitu u 73 dětí a z nich bylo ověřeno PCR testem 36 pozitivních. Dále bylo preventivním testem pozitivně testováno 38 pedagogů, z nich bylo potvrzeno PCR testem 9 případů. Celkově tak bylo ve školách kraje potvrzeno 45 pozitivních osob,“ doplnila Marie Nosková. V současné době je v kraji v karanténě celkem 31 tříd, z toho je 13 v mateřských školách, 16 v základních školách a 2 na školách středních.

KHS Jihočeského kraje