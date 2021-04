V pátek zaznamenali hygienici 279 případů SARS-CoV-2. Celkem 128 nemocných se uzdravilo, tři osoby zemřely. Kumulativní počet diagnostikovaných k páteční osmnácté hodině v regionu dosáhl 94 386. Počet vyléčených se zvýšil na 87 282. Počet aktuálně pozitivních vzrostl o 148 na 5 493 osob, v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali v kraji celkem 1 611 úmrtí.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 625 suspektních vzorků a 38 vzorků od samoplátců. Z výsledků potvrdily 279 pozitivních případů. K nemocným přibylo 158 žen a 121 mužů, nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (88), Strakonicku (37) a Táborsku (36). „Zhruba v polovině nových případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, v patnáct na pracovišti. Tři případy se týkaly škol, jeden zdravotnických zařízení a čtyři sociálních služeb. Dvě osoby se infikovaly v zahraničí - v Německu a na Ukrajině,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 5 493 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 809 na Českobudějovicku, 844 na Táborsku, 762 na Jindřichohradecku, 633 na Písecku, 540 na Českokrumlovsku, 485 na Prachaticku a 420 na Strakonicku.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno 236 231 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 2 060 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 38 na celkových 14 654,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 49 003 žen a 45 383 mužů. Z celkových 94 386 dosud potvrzených případů je 26 971 z Českobudějovicka, 15 554 z Táborska, 15 456 z Jindřichohradecka, 11 896 z Písecka, 10 308 ze Strakonicka, 7 585 z Českokrumlovska a 6 616 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 9 524 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 1 994 do čtyř a 3 477 od čtyř do devíti let. 9 186 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 338 do kategorie 25 až 34 let, 15 920 do kategorie 35 až 44 let, 18 068 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 495 do kategorie 55 až 64 let, 15 855 nemocných patří do skupiny 65+.

V kraji bylo v prvním testovacím týdnu (15. kalendářní týden) v systému COVID FORMS APP zaznamenáno provedení 63 655 testů, z toho bylo 45 405 testů dětí a 18 250 testů dospělých. „Ze 45 405 testovaných dětí bylo 24 dětí vyhodnoceno vyhledávacím testem jako pozitivní a z 18 250 testů pedagogů bylo vyhledávacím testem vyhodnoceno jako pozitivní 12 osob. Celkem tedy bylo z 63 655 testů vyhodnoceno jako pozitivní 36 testů. Následně byla PCR testem potvrzena pozitivita zatím u sedmi dětí a jednoho pedagoga,“ doplnila ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková. V končícím 16. týdnu bylo zatím od pondělí 19. 4. do čtvrtka 22. 4. provedeno 62 952 vyhledávacích testů, z toho 45 466 testů dětí a 17 486 testů dospělých. Jako pozitivní bylo vyhodnoceno 19 antigenních testů dětí a 10 dospělých. PCR testem bylo dosud potvrzeno 8 pozitivních vzorků, z toho 4 dětí a 4 dospělých.

KHS Jihočeského kraje