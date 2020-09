Od úterý do středy přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 1 118 suspektních vzorků a třiatřicet vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetřených vzorků od laboratoří potvrdili hygienici k středeční 18. hodině 123 pozitivních případů. K nemocným přibylo devětapadesát žen a čtyřiašedesát mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (51) a Táborsku (18).

„Ve čtyřiatřiceti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem ve škole, ve dvaačtyřiceti v rodině a ve dvanácti na pracovišti. Sedm osob se infikovalo při sportu, čtyři v barech na Českobudějovicku, pět na dovolené, v Anglii, Německu, Rakousku a ve Špindlerově mlýně, tři na školním kurzu v Chorvatsku, dvě v Praze, dvě a dvě při léčebném pobytu ve Františkových Lázních. Ve dvanácti případech původ nákazy stále zjišťujeme,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Denní přírůstky nových případů se v posledních dnech pohybují kolem stovky. „Přesto zatím stíháme prakticky všechny nově zachycené případy depistovat, ale samozřejmě za cenu hraničního vytížení našich lidí. Pomohli jsme extrémně exponovaným kolegyním z protiepidemického odboru z vlastních zdrojů, školíme úředníky krajského úřadu, kteří nám dobrovolně nabídli pomoc. Velice si toho všichni vážíme. Zřídili jsme již před časem své call-centrum a od minulého týdne jsme zavedli pro kolegyně na nejvíce exponovaných pozicích, které se přímo podílejí na depistážích, dvousměnný provoz, aby trasování zvládaly,“ zdůraznila Kvetoslava Kotrbová. „Zasaženo bylo v kraji k dnešnímu poledni dosud šedesát jedna škol, čtyři jsou momentálně uzavřené,“ doplnila.

Ze stávajících 1 176 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 472 na Českobudějovicku, 232 na Táborsku, 127 na Písecku, 106 na Strakonicku, 89 na Českokrumlovsku, 87 na Prachaticku a 63 na Jindřichohradecku. Dvanáct nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, přesto patří jižní Čechy i nadále s 301,20 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k středeční 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 40 161 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo 493 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se ve středu zvýšil o 33 na celkových 7 357,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U Tří lvů a v českobudějovické Vrbenské ulici v areálu PCO. Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově. Nemocnice České Budějovice testuje na dvou místech. Pro pěší je určeno odběrové místo před hlavním vstupem do nemocnice a pro automobily v areálu letiště v Plané. Na obě místa je nutné se předem objednat, v provozu jsou od pondělí do pátku vždy od 9 do 14 hodin. Objednávkový systém je dostupný na https://www.nemcb.cz/. Celkem je nyní v regionu 13 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve středu večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 921 žen a 1 019 mužů. Z celkových 1 940 dosud potvrzených případů je 621 z Českobudějovicka, 428 z Táborska, 212 z Písecka, 212 ze Strakonicka, 194 z Prachaticka, 143 z Českokrumlovska a 130 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 208 dětí ve věku do 14 let. 473 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 278 v kategorii od 25 až 34 let, 299 v kategorii od 35 do 44 let, 308 v kategorii od 45 do 54 let a 186 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 188 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Zdroj: KHS Jihočeského kraje