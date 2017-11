Na jihu ještě nejsou nájmy předražené, aby majitelé museli jít níž

Jihočeský kraj – Nájmy nově pronajímaných bytů se zvyšují i na jihu Čech.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Černý

Pronajmout si byt v našem kraji stojí letos o 7,3 procenta více než vloni. Měsíční nájem v průměru vyjde na 8103 Kč.

Jak uvedl Jiří Kahoun z českobudějovické společnosti FORTUNA REALITY, u nově pronajímaných bytů nájmy zdražují, protože je málo bytů na prodej i na pronájem. „Novostavby a pěkné byty se majitelé snaží zdražit. Na druhé straně je ale velký problém najít spolehlivého nájemníka. Když takového máme, často cenu ani nezvyšujeme, nebo jen málo výměnou za to, že máme kvalitního nájemníka, který nějakou dobu zůstane. Další velké zdražování bych dneska neviděl. Vždycky se dá najít k bydlení něco jiného, protože poptávka po pronájmech není tak veliká jako po koupi,“ vysvětluje Jiří Kahoun. Důvodem podle něj je skutečnost, že zatímco dříve lidé vykupovali byty jako dobrou investici a pronajímali je, vloni a letos si je pořizují pro vlastní bydlení. Ceny prodávaných nemovitostí stouply a pronájem se už tak nevyplatí.

V Českých Budějovicích se s 1. listopadem změnil parkovací systém. Na Pražském předměstí mají nárok na parkovací oprávnění jen trvale tam bydlící občané. Přitom 20 – 30 % bytů se pronajímá. Zda se parkování promítne do zájmu o tuto lokalitu, je otázka. „To je obrovský problém, neboť lidé nebudou ochotní dát za parkování několik tisíc korun,“ míní Jiří Kahoun s tím, že v Praze si nájemník s ověřenou nájemní smlouvou může parkovací kartu koupit. Proč ne v Budějovicích? A sníží v této lokalitě kvůli parkování majitelé bytů nájem, aby nalákali nájemníky? „Nájmy u nás ještě nejsou předražené, aby museli s cenou dolů, ale určitě poklesne zájem. Ale jestli to skončí tím, že se přestěhují jinam, nebo klesnou nájmy, to si netroufám odhadnout,“ sdělil nám Jiří Kahoun.