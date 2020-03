V pátek potvrdily laboratoře českobudějovické nemocnice jedenáct nových pozitivních případů nákazy koronavirem COVID – 19. Celkem tak bylo v Jihočeském kraji potvrzeno 30 nemocných.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Do laboratoří českobudějovické nemocnice směřovalo v pátek 136 nově indikovaných suspektních vzorků k vyšetření na COVID – 19. Zmíněných 11 z nich bylo pozitivních. Onemocnělo šest žen a pět mužů ve věku od 13 do 74 let. „Dvě osoby lékaři hospitalizovali v nemocnici, devět dalších ponechali v domácí izolaci,“ konstatovala krajská epidemioložka Jitka Luňáčková.

Jeden případ zaznamenali hygienici na Českobudějovicku, dva na Českokrumlovsku, tři na Prachaticku a čtyři na Strakonicku. Jedenáctým je muž pocházející z Vysočiny, který byl otestován na jihu Čech.

„Nemusí se již jednat vždy pouze o importovaná onemocnění ze států s vysokým rizikem přenosu, ale k nákaze může dojít i při kontaktu v rámci běžných činností. Proto je důležité sledovat a dodržovat nařizovaná opatření,“ zdůraznila Jitka Luňáčková.

V nařízené povinné karanténě je nyní na 1400 Jihočechů a s kontrolou dodržování karantény pomáhají hygienikům i policisté. Část veřejnosti ale opakovaně podceňuje nebezpečí.

Nedodržování karantény

V týdnu se například na rande do Rakouska vydala mimo hraniční přechod mladá žena z Jindřichohradecka. Rakousko je přitom jednou ze zemí, kam je zakázáno vycestovat. Ženu při návratu ve středu poblíž Českých Velenic přistihli příslušníci Armády ČR a přivolali policisty.

Podle jihočeské policejní mluvčí Lenky Krausové následně byla ženě nařízena lékařem karanténa. Krátce po půlnoci ale ženu přistihli policisté ve vozidle při porušení karantény. Nyní jí hrozí pokuta až do výše 20 000 korun.

Turisté na Šumavě

Podle jihočeské hejtmanky Ivany Stráské zase starosty šumavských obcí znepokojuje množství lidí, které se do regionu vydalo na víkend. „Já musím v tuto chvíli rozhodnutí těchto lidí respektovat. Ale na druhou stranu je žádám, aby respektovali nařízení vlády, která byla ohledně možné nákazy koronavirem přijata a pohybem na veřejných prostranstvích neohrožovali obyvatele svých oblíbených lokalit na jihu Čech, kteří zde trvale žijí,“ zdůraznila Ivana Stráská.

V souvislosti se současnou situací hejtmanka poděkovala těm, kteří se například pustili do šití roušek svépomocí, pracovníkům sociálních služeb nebo složkám IZS za současné nasazení při mimořádné situaci. A veřejnost požádala o respektování přijatých opatření.

"Starostové obcí, převáženě ze Šumavy, mi volají a upozorňují na to, že se po silnicích pohybují doslova kolony aut lidí, kteří se rozhodli strávit svou karanténu v Jihočeském kraji. A to na chalupách či jiných rekreačních zařízeních, která tu mají. Já musím v tuto chvíli rozhodnutí těchto lidí respektovat. Ale na druhou stranu je žádám, aby respektovali nařízení vlády, která byla ohledně možné nákazy koronavirem přijata a pohybem na veřejných prostranstvích neohrožovali obyvatele svých oblíbených lokalit na jihu Čech, kteří zde trvale žijí," uvedla hejtmanka.

Ivana Stráská také odpověděla Deníku na několik otázek k současné situaci.

Kolik je nyní k dispozici lůžek na infekčních odděleních?

Jihočeský kraj má 67 míst na infekčním oddělení v Českých Budějovicích a Táboře. V případě, že by kapacita lůžek, která byla pro případy onemocnění koronavirem vyhrazena nestačila, jsme připraveni dalších 307 lůžek k tomuto účelu upravit. V záloze má kraj i variantu, že pro tento účel vyčlení celou jednu nemocnici. Vzhledem k tamnímu infekčnímu oddělení by se jednalo o nemocnici v Táboře.

Testuje se na jihu Čech koronavir i pomocí rychlotestů z Číny?

Ano, v současné době na jihu Čech testujeme lidi také pomocí rychlotestů z Číny.

Bude využita možnost testování vzorků na koronavir v laboratořích Akademie věd v ČB?

Tuto možnost jsme řešili a nyní jsme dospěli ke zdárnému konci. Postup při tom bude následující – vzorky nabrané v českobudějovické nemocnici budou testovány v tomto zařízení, ty ostatní poputují na pracoviště akademie věd. Chtěla bych za tuto možnost a vstřícnost poděkovat celé akademii v čele s ředitelem Biologického centra AV ČR Liborem Grubhofferem. Od příštího úterý by na testování vzorků pak měla najet i strakonická nemocnice, kde čekáme pouze na jeden přístroj, který k tomu potřebujeme.

Lze v případě nouze využít bývalou vojenskou nemocnici v ČB?

Kraj momentálně zastavil projekt přesunu lidí z Domova pro seniory v Horní Stropnici do těchto prostor. Tam jsme se je chystali umístit po dobu plánované rekonstrukce hornostropnického DPS. Kapacita bývalé LDN tak zůstane pro případ potřeby vzniklé v souvislosti nákazy s koronavitrem volná.

Podaří se kraji zajistit tolik respirátorů, aby byly k dispozici i veřejnosti, nejen třeba složkám IZS?

Počet respirátorů v takovém množství, abychom je mohli distribuovat mezi všechny obyvatele v kraji, mít asi v dohledné době nebudeme. S vypětím sil je sháníme pro lidi, kteří stojí tzv. v první v linii – zdravotníci, řidiči vozů veřejné dopravy či prodavači. V souvislosti s tím bych chtěla poděkovat našim občanům, kteří se například pustili do šití roušek svépomocí. Tedy těch, které dle nařízení vlády stačí pro tu běžnou potřebu. Podle principu – já chráním tebe, ty chráníš mě. Což nám zejména pomáhá šetřit zdravotnické roušky potřebné pro lékaře v nemocnicích.

Bude omezen pohyb pendlerů? Při přejezdu hranic bude potřeba speciální povolení…

Opatření se sice zvýšila, nicméně si myslím, že nás uzavření hranic nakonec stejně čeká. Respektive nás k tomu postup koronavirové nákazy nakonec donutí. Proto jsme již dnes Ministerstvu zahraničí po domluvě s dalšími hejtmany navrhli, aby byli pendlěři, kvůli jejich možné evidenci a přehledu o nich, zařazeni do aplikace DROZD.

Budou fungovat pohotovosti v kraji přes víkend?

O víkendu budou fungovat všechny pohotovostní služby včetně té dětské v ČB nemocnici.

Jak hodnotíte práci lidí v sociálních službách?

Lidé, kteří pracují v našich sociálních službách, jak je za ta léta znám, jsou schopni náhlé situace zvládat i briskně řešit vzniklé problémy. A to i v současné mimořádné době. A navíc pomáhají i druhým, když například šijí ochranné roušky. Za to jim velice děkuji. Poděkování patří samozřejmě i klientům, kterým zdravotní stav dovolí se do těchto aktivit zapojit.