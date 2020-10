Od úterý do středy přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 550 suspektních vzorků a 28 od samoplátců. Z výsledků vyšetřených vzorků potvrdili hygienici k středeční 18. hodině 98 pozitivních případů. K nemocným přibylo třiapadesát žen a pětačtyřicet mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (31) a Táborsku (28). „V šestadvaceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou ve škole, v pětadvaceti v rodině a v jedenácti na pracovišti. Deset nových případů se týkalo zdravotníků. Šest osob se infikovalo při sportu, jedna v Praze a jedna v Pardubicích. Dva případy měly původ v Rakousku a jeden v Německu. V patnácti případech zdroj nákazy zjišťujeme,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„V průběhu září se onemocnění dotklo celkem devadesáti školských zařízení v našem kraji. V posledních hodinách jsme zaznamenali onemocnění u tří desítek osob spojených s různými typem škol, šíří se především mezi středoškoláky (13) a žáky základních škol (10), ale i mezi pedagogickými pracovníky (6). K dnešnímu odpoledni byly v kraji z celkového počtu šedesáti pěti zařízení pobytových sociálních služeb aktuálně uzavřeny tři domovy pro seniory či domovy se zvláštním režimem. V osmnácti dalších byly zakázány nebo omezeny návštěvy, ale k tomuto opatření mohu v příštích hodinách přistoupit i ředitelé dalších pobytových zařízení, doporučujeme proto před případnou návštěvou sledovat informace na webech jednotlivých domovů,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 1 209 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 555 na Českobudějovicku, 149 na Táborsku, 119 na Písecku, 107 na Jindřichohradecku, 99 na Strakonicku, 99 na Prachaticku a 81 na Českokrumlovsku. Osmnáct nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, přesto patří jižní Čechy i nadále s 396,69 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k středeční 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 44 789 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo 304 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se ve středu zvýšil o 28 na celkových 7 466,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U Tří lvů a v českobudějovické Vrbenské ulici v areálu PCO. Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově. Nemocnice České Budějovice testuje na dvou místech. Pro pěší je určeno odběrové místo před hlavním vstupem do nemocnice a pro automobily v areálu letiště v Plané. Na obě místa je nutné se předem objednat, v provozu jsou ve všední dny vždy od 9 do 14 hodin. Objednávkový systém je dostupný na https://www.nemcb.cz/. Celkem je nyní v regionu 13 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve středu večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 1 228 žen a 1 327 mužů. Z celkových 2 555 dosud potvrzených případů je 845 z Českobudějovicka, 558 z Táborska, 282 z Písecka, 259 ze Strakonicka, 231 z Prachaticka, 192 z Českokrumlovska a 188 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 253 dětí ve věku do 14 let. 608 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 355 do kategorie 25 až 34 let, 412 do kategorie 35 až 44 let, 410 do kategorie 45 až 54 let a 264 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 253 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

KHS Jihočeskho kraje