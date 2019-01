České Budějovice -Charitní Tříkrálová sbírka na pomoc lidem v nouzi potrvá ještě příští týden. V Českých Budějovicích vybrané peníze pomohou seniorům i dětem.

Malí tříkráloví koledníci Michal, Lucie a Martina se před lidmi nestydí. | Foto: Deník/Radek Gális

Štědrost a ochota i nepochopení nebo arogance. Takovéhle zkušenosti mají s lidmi koledníci, kteří se letos účastní tradiční charitní Tříkrálové sbírky.

Svátek Tří králů je sice teprve dnes, ale už od počátku týdne můžete potkávat koledníky se zapečetěnými pokladničkami, kteří vybírají na lidi v nouzi a nesnázích.

„Neobejdeme se bez pomoci dobrovolníků, malých koledníků nebo vedoucích skupinek,“ řekla koncem loňského roku vedoucí charitního dobrovolnického centra Věra Michalicová. „Máme jich ale zatím málo. Nechcete nám pomoci?“ Tak jsem souhlasil.



Start je u Palečka

Je středa odpoledne, v klubovně nazvané Paleček dobrovolnického centra v českobudějovické ulici Kanovnická 11 se obléká trojice dětí do královského. Bílé pláště, papírové korunky.

Skautky Lucie a Martinaa Michal, který bydlí na Lidické třídě, se na koledování těší. „Už jsem byla v minulosti,“ prozrazuje Martina. „Moc se těším.“



Děti jsou upozorněny, že ne všichni k nim budou vlídní a laskaví, ale nad tím jenom mávnou rukou.

„Dneska jsme dostali vulgární pohled, ve kterém pisatelka kritizuje sbírku a považuje ji za žebrání,“ říká smutně Věra Michalicová. Vyplňuje mi průkaz vedoucí skupinky koledníků, doplněný o podpis biskupa Pavla Posáda a charitních ředitelů Michaely Čermákové a Oldřicha Haičmana.



Kráčíme k autobusové zastávce, sledovaní zvědavými pohledy kolemjdoucích. Pětka nás odveze do Rožnova, vystupujeme hned za kolejemi. Míříme přes ulici do jednoho z činžáků.



Zvoníme na spodní zvonek a jsme vpuštěni dovnitř. Hned u prvních dveří jsme úspěšní. „Dobrý den, my jsme Tříkrálová sbírka,“ usmívá se trojice nevinně vyhlížejících koledníků na překvapeného muže ve dveřích. „Čekal jsem přítelkyni,“ přiznává upřímně, že byl připraven na dospělejší návštěvu.

„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám,“ zazní z dětských hrdel. Tahle slova budou dnes zpívat ještě mnohokrát. „Kolik se tak dává?“ ptá se muž a hází drobné do pokladničky, která se houpe Michalovi na krku.

„Kolik dáte,“ říkají děti. České Budějovice mají sto tisíc lidí, a kdyby dal každý aspoň pětikorunu…

„Ještě vám dám tohle,“ říká muž a každé dítě podělí mandarinkou.



Děti jsou nadšené, že hned na první pokus byly úspěšné. „Buďte ale připraveni, že nás často odmítnou nebo nedají nic,“ brzdím jejich optimismus. Moje slova potvrzuje zkušenost v sousedním vchodě. „Zavolám na vás policii,“ durdí se stará paní, kterou rozčiluje, že na chodbě v každém patře rozsvěcujeme, aby nás lidé dobře viděli.



Suchar za dveřmi

Na její výhrůžku jsme připraveni. I pro tyto účely každou skupinku doprovází vedoucí starší patnácti let s občanským průkazem a vyplněnou plnou mocí.

„Falešní koledníci se vyskytují bohužel každý rok,“ řekl nám před začátkem akce koordinátor sbírky Roman Tlapák.

„Vybírají třeba do krabic od bot a tvrdí, že koledují na charitu. Jenže koledníci mají zapečetěnou plastovou pokladničku s charitním znakem, na požádání se musí prokázat plnou mocí a ještě dávají lidem kalendáříky a cukříky jako poděkování.“



Zvoníme u dalších dveří. „My tři králové jdeme k vám…“ spustí děti.

„Tak jděte!“ odbývá je naštvaně muž za dveřmi, aniž otevře.



„Byl to nějaký suchar,“ smějí se děti na schodech. Na zvonku je totiž jméno, připomínající slovo suchar.

O patro výš nebo níž jsou ale lidé příjemnější. „To jsem ráda, že jste přišli,“ raduje se starší paní, pod nohama se jí batolí malý pejsek. V pokladničce zacinkají další mince, paní ještě přináší dětem čokoládu.

„Nechcete napsat na dveře K+M+B?“ ptají se děti a posvěcenou křídou plní její souhlasné přání.



Během následujících dvou hodin jsme obešli rodinné domy kolem železniční vlečky k papírnám. Někde byli lidé ochotní a vstřícní, jinde řekli, že nic nedají.



„Tříkrálovou sbírku dobře znám, děláte dobrou věc,“ pochválil nás jeden muž a zasunul do pokladničky složenou dvousetkorunu.

Štědrými dary namlsané a naopak odmítnutími nezlomené děti nahlas přemýšlejí, kam by ještě zašly.

„Tady nedaleko bydlí moje babička,“ říká Lucie a v očích jí zahrají veselé plamínky.



Zvoníme u jejího domu. Vykukuje starší paní a říká, že má jenom velkou bankovku.

„Nevadí, bereme i velké peníze,“ smějeme se.

Paní v pantoflích vybíhá ven a hned k sousedům, aby si rozměnila. Když dává peníze do pokladničky, najednou překvapeně zamrká.

„To seš ty, Lucinko?“ ptá se nevěřícně. „Ani bych tě v tom nepoznala.“

Copatá Lucie se směje, že ji babička nepoznala, a pak prosí babičku o vodu. Koledníkům totiž vyschlo v hrdle. Děti se napijí a hurá k dalším dveřím.



Královské dělení

Počasí nám přálo, bylo teplo, a tak děti nepromrzly jako loni. Hned se koleduje lépe.

Je před půl sedmou, když končíme. V pokladničce může být tak asi tisícovka. Děti si pak u dveří, za kterými bydlí Michal, rozdělují sladkosti a vitaminy, které od štědrých lidí dostaly jako bonus.



„Viďte, že zítra půjdeme zase,“ žadoní malý král a královny u hromádky sladkostí a dychtivě na mě hledí.

„Jestli vás rodiče pustí, tak se sejdeme zase ve čtyři u Palečka,“ nedokážu odmítnout malé nadšence.



Tříkrálová sbírka má totiž velký význam, což dobře vědí nejenom koledníci, ale i lidé, kteří jsou štědří a otevření k potřebám druhých.

A těm, kteří na koledníky chtějí volat policii, to možná dojde později, až se sami stanou klienty Charity.

Víte, že…

… letošní již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky trvá od 2. do 14. ledna?

… koledníci v Českých Budějovicích letos vybírají také na volnočasové aktivity a letní tábory pro děti ze sociálně slabých rodin, na podporu dlouhodobě nemocných pacientů nebo na pomoc cizincům a uprchlíkům?

… loni koledníci v českobudějovické diecézi, která kromě Jihočeského kraje zasahuje i do sousedních západních Čech a na Vysočinu, vybrali celkem přes 3,6 milionu korun?

… sbírku můžete podpořit i zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777? Cena jedné zprávy je 30 korun, charita dostane 27 korun.