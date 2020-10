„Usilujeme o alespoň 50% snížení nájemného na kolejích v období, kdy není možné je obývat či navštěvovat,“ píše se v petici. „Přestože mají studenti podepsané smlouvy, jedná se o neobvyklou situaci, ve které studenti přišli o příjmy z brigád a není jim umožněn na koleje přístup. Jako jedna z mála kolejí tato požaduje stálé placení plné částky, na rozdíl od mnoha jiných, na kterých se placení kolejného pozastavilo či snížilo na 30 korun za noc. Jako studenti Jihočeské univerzity těmito podpisy vyjadřujeme nesouhlas s placením plného nájmu."

„Já na koleje nastoupila 26. září, byla jsem tam dva týdny a třetí týden v úterý už jsme se museli stěhovat,“ posteskla si Adéla Přibylová z Prachatic, studentka 2. ročníku pedagogické fakulty, která se na přípravě petice podílela. „Platím tři a půl tisíce za měsíc a listopadový nájem jsem musela zaplatit už 20. října. Zatím to vypadá, že už ho neuvidím. Měla jsem v Budějovicích také brigádu, abych si na koleje vydělala, ale bydlet tam nemůžu. A navíc jsem přišla i o brigádu, obchod, kde jsem pracovala, je kvůli epidemii zavřený.“

Když se z kolejí odhlásí, můžou o místo přijít

Pod přípravou petice je podepsaná i Karolína Steinerová z Tábora. Ona sama studuje na zdravotně sociální fakultě, a tak na kolejích dál bydlí, protože chodí na praxi do nemocnice, zastala se ale svých kolegů z dalších fakult, kterých je na kolejích drtivá většina. „Místo slevy by se mohlo už zaplacené kolejné převést na dobu, kdy se koleje otevřou, anebo by studenti mohli platit méně, jen udržovací náklady na topení nebo mzdy, možností je víc,“ navrhuje. „Míst na kolejích je málo, já sama měla štěstí, že se v září jedno uvolnilo, a studenti se odhlásit bojí, nemají totiž žádnou záruku, že by pak pokoj znovu dostali. A tak raději platíme dál podle smlouvy, aby nás nevyhodili,“ dodává Karolína Steinerová, které přijde zvláštní, že vláda podporuje podnikatele, firmy a další, ale na studenty zapomněla. „Třeba by správám kolejí stát mohl taky něco přispět.“

A co na to škola?

„O případných úlevách na poplatcích za ubytování budou studenti informováni,“ sdělil mluvčí JU Štěpán Kuděj s tím, že bude záležet i na době platnosti opatření, které ubytování na kolejích zakazuje. „Případné stanovení úlev na poplatcích bude kromě jiného záviset například i na době platnosti opatření vlády, které poskytování ubytování zakazuje. Zatím je tento zákaz stanoven pouze do 1. listopadu 2020. Jde tedy o zákaz poskytovat ubytování pouze po dobu 14 dnů. Podle našich informací je případné snížení poplatků pouze ve fázi úvah i u některých ostatních vysokých škol, ne všechny vysoké školy tedy ke snížení již přistoupily.“

Jak jsou na tom jinde?

Budějovická VŠTE žádné kolejné po studentech po dobu zákazu nepožaduje. V Olomouci se mohou studenti Univerzity Palackého z kolejí odhlásit zaplatí jen za říjen, ale pokoj jim nebude garantován. Pokud se neodhlásí, od listopadu budou platit 50 % kolejného a pokoj jim zůstane. Odstěhovaní studenti pražské VŠE za dobu od 13. 10. do 1. 11. neplatí nic. Ti, kteří kolej chtějí po zákazu dál využívat, museli za listopad zaplatit už do 20. října. Studenti Univerzity Karlovy v Praze a Plzni mají nástup na koleje zatím posunutý na 1. listopadu, původní rezervace pokojů platí dál. Těm, co už zaplatili, bude platba zúčtována, až když se koleje znovu otevřou.

K petici se vyjádřila i řada studentů Jihočeské univerzity. „Chápu, že pro koleje je nemožné z finančních důvodů platby zcela zastavit.

Ale pro nás také není moc pohodlné každý měsíc platit nemalou částku za něco, co nesmíme využívat. Myslím, že by bylo fér v této nelehké době najít rozumný kompromis ke spokojenosti všech,“ vyjádřil se Jaroslav David ze Semil.

„Podepisují petici, protože mi přijde přímo odporné vydělávat na lidech v takovéto situaci. Takhle bezohledně se ke mne nezachovali ani v Anglii na kolejích při první vlně," přidala svůj názor Petra Ulmanová z Českých Budějovic. "Nájem všem studentům odpustili, dokud nebylo možné zde znova bydlet."

„Již během první vlny nám bylo snížené nájemné pouze jeden měsíc o 50 %, jinak jsme platili plnou výši,“ uvedl student Roman Bechyně z Čáslavi. „Na rozdíl od ostatních univerzit jsme neměli možnost tzv. udržovacího poplatků cca 30 Kč/ den, pokud jsme na koleji nebydleli. Myslím, že za první vlnu vydělaly koleje dost a bylo by na místě férové jednání.“

„Podepisuji, i když momentálně na koleji nebydlím, protože jako jedna z mála kolejí nám nevrátila nebo nepozastavila placení za březen-červen minulého semestru a vím, jaká je to finanční zátěž,“ vysvětlila Markéta Stará z Vlašimi.