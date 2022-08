Konference je pro všechny ty, kteří v domovech seniorů pečují o seniory s úctou, respektem a láskou, tedy v souladu s myšlenkou konceptu.

Vše potřebné, vč. přihlášek, najdete na webu konference zde.

Inspirací pro aktivizaci seniorů je nová kniha Jak si hraje Smyslovka, anebo Babi, dědo, pojďte si s námi hrát od Hany Vojtové a Hany Rabenhauptové. Kniha odpoví na to, jak mohou senioři dětem předávat zkušenosti, tradice, nadhled, porozumění. Děti do setkávání přinášejí radost, zaujetí pro hru, otevřenost, zvídavost. Přirozeně a s citem je jen propojme, a to přirozeně, v rámci aktivizací a společných setkání.

"Na konferenci představíme i pohádkovou hipoterapii a knihu příběhů o statečných koních pro statečné děti autorek Vandy a Terezy Bělinových," dodává Hana Vojtová.

