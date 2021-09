Řidiči musejí podle mluvčí města České Budějovice Jitky Brůha Welzlové na frekventované okružní křižovatce nedaleko centra Ferenčík počítat do 14. listopadu s částečným omezením dopravy. "Při stavebních úpravách křižovatky bude vybudován nový odbočovací pruh přímo na lišovskou výpadovku. Provoz bude zachován v obou směrech. Doprava povede ve zbývajících jízdních pruzích," uvedla.

To dopravě v místě do budoucna hodně pomůže, protože hlavně ve špičkách se v Okružní ulici u kruháče tvořily dlouhé kolony. Nově ti, kteří pojedou z Okružní na Lišov, nebudou muset u kruháče čekat a pojedou novým jízdním pruhem rovnou na Lišov.

