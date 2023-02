Srnčata umírají pod sekačkami dál, pomůže i jediný den dobrovolnické pomoci

„Manipulace s dronem není složitá, dokážeme pomoci i se získáním licence, která je zdarma, a s tréninkem. Za pomoc v terénu bude alespoň symbolická finanční kompenzace,“ přiblížila Pavla Benettová, jedna z organizátorek vynášení srnčat skupiny Skupina Vyhánění srnčat - senoseč, Krumlovsko, Budějovicko a Kaplicko.

Dron do každé honitby

Spolek by rád zaškolil i co nejvíc myslivců, do jejichž honiteb louky spadají. „Na akci před sečením jsme schopni jim dron za určitých podmínek zapůjčit. Cílíme na místní myslivce, abychom je k tomu přitáhli. Když to prožijí a srnče si sami najdou, spíše pak budou chtít dron pořídit a řešit si to sami, což je to, co potřebujeme. Prostě dron do každé honitby,“ doplnil další člen spolku a pilot dronu Petr Brázda.

Srnčata u Lažišť před smrtí při senoseči zachrání dron s termovizí

„Pokud sami myslivci uvažují o koupi dronu pro svou honitbu, pomůžeme jim jak se základními informacemi pro získání licence zdarma online, tak se zácvikem,“ potvrdil jeho kolega Josef Hošek.

I tento rok se do spolupráce zapojí hasičský záchranný sbor s jejich dronem. „V rámci tréninku pilotů absolvovali vloni celkem sedm vyhledávacích letů v různých honitbách,“ připomněla Pavla Benettová.

Pro více informací se zájemci mohou obrátit na mail pomoc@stopsecenisrncat.cz nebo ve zprávě do facebookové skupiny STOP sečení srnčat. Přispět na další drony nebo na odměny pro piloty můžete na transparentní účet spolku Stop sečení srnčat s číslem 2701873436/2010, kde přesně vidíte, na co peníze jdou.