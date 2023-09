Aeroklub České Budějovice slavil sto let existence leteckým dnem na Hosíně. Odhalená pamětní deska bude připomínat významné členy. Na nebi bavili diváky Petr Jirmus nebo Martin Šonka. Neplánované bylo nouzové přistání ultralehkého letadla do kukuřice. Velkým zážitkem byl přelet dvou gripenů.

Letecký den na Hosíně. Oslava sto let Aeroklubu České Budějovice. | Video: Edwin Otta

Sto let trvání v tomto roce oslavuje Aeroklub České Budějovice. V sobotu 2. září 2023 byl proto na hosínském letišti připraven letecký den, který přivedl na malou leteckou základnu i nejznámější tváře české letecké akrobacie.

K vrcholům akce patřilo vystoupení Martina Šonky, mistra světa a v současnosti nejznámějšího českého leteckého akrobata. Na nebe se vznesl i Petr Jirmus, další české akrobatické eso. S hosínským letištěm je Petr Jirmus úzce spjatý, nejen proto, že dlouho patřil ke členům klubu. „Od třinácti do třiceti let byl můj život spojen s tímhle letištěm. Vyhrál jsem tady mistrovství Evropy v roce 1985. Tohle letiště mám pod kůží,“ uvedl pro Deník Petr Jirmus. „Tady jsem zažil nejlepší sportovní léta mého života," zdůraznil dvojnásobný mistr světa i Evropy. Profesi pilota opustil před osmi měsíci, ale pořád létá s radostí. „Pořád mi to dělá radost,“ zmínil Petr Jirmus. „Je to ale taková dědkovská akrobacie, se soutěžemi už to nemá moc společného,“ upozornil s úsměvem a pro laika jistě i zbytečně sebekriticky. Na letišti byl ovšem srdečně přivítán a křtil knihu k výročí sto let aeroklubu. Společně se senátorem Tomášem Jirsou pak odhalili pamětní desku významným členům klubu na hlavní budově letiště.

Na leteckém dni mělo jedno z letadel nehodu, pilot je v pořádku

Podle Jiřího Kadlece, předsedy zapsaného spolku Aeroklub České Budějovice, trvala příprava leteckého dne přibližně půl roku. V programu patřily vedle letecké akrobacie k největším tahákům seskoky parašutistů, vystavení replik slavných stíhaček ze 2. světové války. Podívat se samozřejmě přišli i členové klubu, včetně bývalých. „Já jsem létal v letech šedesát až šedesát čtyři v minulém století na větroních. Dneska jsem vzal s sebou vnuka,“ řekl František Kápar z Římova. „Teď jsem tu poprvé,“ uvedl k návštěvě Hosína s dědou vnuk Patrik a připojil, že na letadla už se těší.

Rozsahem obdobná akce se konala na Hosíně podle vedoucího letového provozu Pavla Pígla naposledy v roce 1985 - zmíněné mistrovství Evropy. Nedávno se zde konalo třeba mistrovství regionů České republiky v bezmotorovém létání, což ale podle Jiřího Kadlece byla ve srovnání se slavnostním leteckým dnem spíše komorní akce. V sobotu 2. září proto byla posílena i řídící věž. „Dáváme dva profesionální řídící, jinak to slouží členové klubu, kteří mají radioprůkazy,“ řekl Jiří Kadlec.

Členů aeroklubu je nyní kolem 130. V minulosti zde vychovali řadu špičkových pilotů a jak upozornil Jiří Kadlec, i malá letiště jsou důležitá. „Z tohohle letiště nevzlétají žádná velká letadla, ale všichni piloti, kteří s nimi létají, se to naučili na takovýchto letištích,“ uvedl Jiří Kadlec při odhalení pamětní desky významným členům klubu.

Na volyňské náměstí přivezli hasiči nevěstu s automatickou převodovkou

Letecký den přitáhl tolik diváků, že zaplnili celou velkou louku mezi hlavní budovou a letovou dráhou. Nad plán získali i jeden nečekaný zážitek, když při ukázkovém letu ultralehkého letadla viděli nouzové přistání do kukuřice. Příčina problémů letadla je v šetření, ale podle informací Deníku se jednalo o technické problémy při letu. Nikomu se ale nic nestalo a sám pilot ze stroje vystoupil.

K velkým zážitků dne patřil přelet stíhaček gripen a Hosínští nabídli zájemcům třeba i vyhlídkové lety. Kdo by se chtěl blíže seznámit s historií i současností aeroklubu, má k dispozici výše zmíněnou knihu.